S poljubom nad okužbe

Vsi se radi poljubljamo, zlasti sveže zaljubljeni. A poljubi ne prinesejo le metuljčkov v trebuhu, nekateri zobozdravniki pravijo, da so krasni za naše zobe, in še več: strastni poljub, ki mu rečemo tudi francoski, lahko celo pomaga pregnati zoprne okužbe. Poljubi, zlasti če so strastni in dolgi, namreč prispevajo k proizvodnji sline, ki pomaga ohranjati zdravje ustne votline, zob in dlesni. Le kako, zmajujete z glavo, če pa se med tovrstnim početjem menja slina s tistim, s katerim se poljubljamo? Res si lahko na ta način pridelamo katero bolezen, pa vendarle izmenjava sline med poljubom ni vselej slaba, pravijo strokovnjaki: nekateri organizmi v slini lahko pomagajo zmanjšati rast bakterij, denimo tistih, ki so odgovorne za sor, ali streptokokov, ki lahko igrajo vlogo pri zobni gnilobi.

Z enim samim poljubom si izmenjamo okoli 80 milijonov bakterij

Mimogrede: v ustih je doma več kot 700 vrst bakterij, z enim samim 10 sekund dolgim poljubom si jih izmenjamo okoli 80 milijonov! A na jeziku, so dognali znanstveniki, se ustalijo le nekatere s poljubom prenesene bakterije. In če ste v monogamnem razmerju, bosta s partnerjem vesela dejstva, da si delita iste vrste bakterij.

Slina, ki je večinoma sestavljena iz vode, nevtralizira kislino na zobeh, kar pomaga nižati tveganje za nastanek zobne gnilobe, poleg tega pomaga spirati bakterije z zob in zmanjša trdovratne zobne obloge v ustih. Če želite imeti lepe zobe in dišeč zadah, se poljubljajte. Obenem boste okrepili imunski sistem, odpornost telesa proti nalezljivim organizmom: poljubljanje stimulira organizem, da ustvarja protitelesa, s katerimi se bori proti okužbam. Pa to še ni vse: vsakodnevno poljubljanje blaži stres in poskrbi za bolj mladosten videz, saj sprošča obrazne mišice.

Poskrbimo za zobe in zdravje. FOTO: Puhhha/Getty Images

Blagodati poljubljanja so jasni, a veljajo le, če se poljubljamo zdravi, če nihče od udeležencev nima herpesa na ustnici, sora v ustni votlini. V nasprotnem tvegamo, da bomo tudi sami zboleli za istim stanjem. In še: nujno je redno krtačiti zobe in vsak večer uporabiti tudi zobno nitko, če eden ali drugi ne vzdržuje dobre ustne higiene, poljubljanje, zlasti francosko, ne bo niti najmanj prijetno.