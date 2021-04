S pesticidi najbolj obremenjena živila

Vsako leto strokovnjaki opravljajo različne raziskave na temo prisotnost pesticidov v živilih, ki se pogosto znajdejo na naših jedilnikih. Letošnjega leta so se na vrh seznama s temi snovmi najbolj obremenjenih umestile jagode ter zelena zelenjava. A pri tem je treba poudariti, da je količina tudi v njih tolikšna, da ne vpliva na zdravje ljudi, kar pa seveda ne pomeni, da bi morali povsem zanemariti vrednosti, ki so v tistem, po čemer pogosto posegate in bi smeli pozabiti na čistočo kupljenih živil.



Od jagod do paprike



Kot rečeno, so prve na seznamu jagode. Kar 90 odstotkov tistih na tržišču, vsebuje vsaj eno vrsto pesticida, v približno 30 odstotkih plodov pa je teh okoli 10. Na drugem mestu je špinača, sledijo ohrovt, gorčični listi. Dlje na seznamu so nektarine, jabolka, grozdje in češnje. Proti koncu so še breskve, hruške, paprike, zelena in paradižnik. Večina vseh je bila na seznamu že prejšnja leta, novost na njem pa so paprike, sladke in pekoče. Razlog: prejšnja leta v njih niso preverjali vsebnost pesticidov.

Najmanj obremenjena živila

Posledica teh raziskav je tudi seznam s pesticidi najmanj obremenjenih živil. Kar 70 odstotkov nekaterih plodov, ki so se znašli na njem, nima niti sledi škodljivih snovi.



Med najčistejšimi pa so avokado, koruza, ananas, kivi in papaja. Sledijo zamrznjen grah, jajčevci, šparglji, brokoli, zelje ter tudi cvetača, stročnice in razne vrste melone.

