S hojo proti paniki

Pri paničnem napadu se človek znajde v začaranem krogu, v katerem si telesne znake tesnobe, npr. hitro bitje srca, napačno razloži in pomisli, da ga bo zadel infarkt. S tem se njegov strah še poveča, prav tako telesni znaki tesnobe, saj srce bije še hitreje.

Sprožilni dejavniki paničnega napada so občutek tiščanja v prsih, občutek rahle zmedenosti, tudi potne roke. Ker lahko takšne znake zaznamo kot nevarnost, velik strah, da se nam bo zgodilo nekaj slabega, obenem nam to sproža občutek tesnobe, vrtimo se v začaranem krogu panične motnje, v katerega smo se spravili sami, saj smo razumeli telesne simptome strahu kot nevarne.

Pri panični motnji se človek napačno nauči, da je panični napad zanj nevaren, v resnici je samo skrajno neprijeten. FOTO: Tharakorn/Getty Images

Panični napad traja od 15 do največ 30 min, lahko jih doživimo več na dan, tudi do deset. O panični motnji, ki je ena od anksioznih motenj, govorimo, ko kdo doživi najmanj dva nepričakovana panična napada, ki jima sledi vsaj en mesec skrbi pred novim napadom, izgubo nadzora ali zdravega razuma. Kot razložijo specialisti psihiatri, se pri panični motnji človek napačno nauči, da je panični napad zanj nevaren, v resnici je samo skrajno neprijeten.

Po vsakem paničnem napadu oseba normalno funkcionira, samo njen strah je večji. Posledice se kažejo različno, najpogosteje so osebe, ki ga doživijo, utrujene, izžete in prestrašene. A zdravniki pojasnjujejo, da je takšno stanje povsem normalno, saj se je v človeku odvijala reakcija boj ali beg.

Zdravljenje in samopomoč

Povečana tesnoba narekuje posamezniku, da se ukvarja z nekoristnimi skrbmi, da opušča dejavnosti. Čeprav uspešen v vsakodnevnih dejavnostih, je ves čas na preži pred nevarnostmi, nesproščen in napet. Kakovost njegovega življenja je poslabšana in čuti, da ni srečen. Zato je za zdravljenje panične motnje pomembno razumevanje začaranega kroga in vedenje, da ga je mogoče prekiniti, pravijo psihiatri.

Prekinemo ga tako, da iz njega izstopimo s pomočjo strokovnjakov ali si pomagamo sami. Anksiozne motnje se zdravijo z različnimi tehnikami sproščanja, večanjem psihofizične kondicije, s spreminjanjem mišljenja in vedenja in tudi z zdravili. Metode samopomoči za odpravljanje napadov panike so različne, mednje spada zdrav življenjski slog, pa tudi skrb za stebre podpore, kot so družina, prijatelji. Tudi urejeno življenje, sprotno reševanje problemov in redno gibanje so pri preprečevanju napadov lahko učinkoviti. Poleg tega s telesno dejavnostjo vzdržujemo psihofizično kondicijo, vplivamo na izboljšanje razpoloženja, samospoštovanje, izboljšamo kakovost spanja.

Dejavnost, ki jo lahko izvaja vsak skoraj povsod, pod vodstvom ali sam, je hoja, gre za enega najbolj priporočljivih načinov vadbe za ohranjanje zdravja. Poleg tega pri hoji lahko veliko laže vztrajamo dlje kot pri drugih intenzivnejših vadbenih dejavnostih.

Pri njihovem preprečevanju oziroma zdravljenju pomaga tudi zavedanje, da se jih ne bojimo.

Pri njihovem preprečevanju oziroma zdravljenju pomaga tudi zavedanje, da se jih ne bojimo. Zdrav posameznik razume, da je zelo mogoče, da se bo raven tesnobe še kdaj v življenju povečala in se bo razvil napad. A bo takrat vedel, da gre za panični napad, in se ne bo ustrašil za življenje.