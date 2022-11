S cimetom proti gripi: ni le za v sladice, dodajmo ga jutranji kavi ali čaju

V jesensko-zimskem obdobju se je težko izogniti prehladnim obolenjem, zaradi katerih kihamo, kašljamo, nam teče iz nosu, a virusi in bakterije bodo težje našli pot do nas, če bomo imeli močan imunski sistem. Vemo, krepimo ga z aktivnim preživljanjem časa na svežem zraku, dovolj spanja, uravnoteženo prehrano, izogibanjem stresu, odpornost pa lahko izboljšamo tudi z nekaterimi živili, ki imajo v posameznih kulturah poseben pomen.

Po tradicionalni kitajski medicini šitake lajšajo težave pri gripi in prehladu in krepijo imunski sistem. FOTO: Ma-no/Getty Images

V črnem čaju je veliko spojin, ki se učinkovito borijo s patogenimi mikrobi, denimo polifenoli, katehini in alkaloidi; zaradi teina poživlja in je lahko odličen nadomestek kave, zato ga le vpeljite v svoj vsakdan. Po nekaterih podatkih naj bi varoval celice in DNK pred poškodbami, zmanjšal tveganje za srčno kap in zamašitev žil, nižal naj bi holesterol itd.

Ogromno betaglukanov, spojin, ki zavirajo razmnoževanje virusov in krepijo imunski sistem, je v gobah šitake. V tradicionalni kitajski medicini so znane po dobrodejnem učinku na kri in zdravje na splošno, imajo protivnetno, antibakterijsko in protiglivično delovanje, lajšajo težave pri gripi in prehladu in nasploh krepijo in spodbujajo delovanje imunskega sistema. Tudi pri nas so dostopne, in ker jih odlikuje prijeten okus, z njimi ne bo težko pripraviti kakšnega kosila, kajne?

Naslednje živilo, ki ga na vzhodu že dolgo uporabljajo za preprečevanje in zdravljenje prehlada in gripe, je ingver; sveža korenina ima močno protivirusno delovanje, zato si ga le priskrbimo in uporabljajmo. Korenino lahko naribamo, odcedimo in sok zmešamo z limonovim sokom ter medom. Dobljena mešanica je neprekosljiva v boju z napadalci imunskega sistema. Iz ostanka ingverja skuhamo čaj.

Česen je naravni antiseptik, močno okrepi imunski sistem.

Najbrž se v vsaki shrambi najde jabolčni kis – če ne drugače, ga uporabljamo na solati. Ste vedeli, da je poln vitaminov, mineralov in snovi, ki jih potrebujemo za zdrav imunski sistem? Znanstveniki so že večkrat dokazali njegovo protimikrobno delovanje, kot odličen pripomoček pri obolenjih dihal in prebavnih motnjah ga je priporočal celo Hipokrat. Za splošno zdravje in vitalnost ga je priporočljivo vsako jutro na tešče uživati razredčenega z vodo, za boljši okus lahko dodamo žlico medu.

Česen je naravni antiseptik in antibiotik, močno okrepi imunski sistem, izboljša antioksidativno zaščito v telesu ter zmanjša možnost citokinske nevihte, tj. prekomernega odziva imunskega sistema ob okužbi. Alicin se aktivno bori proti virusom; v neki študiji so imeli ljudje, ki so 12 tednov jemali alicin, bistveno manj prehladov kot skupina, ki je prejemala placebo, prehlajeni pa so hitreje okrevali. Ste že poskusili pečenega in namazanega na (opečen) kruh?

Znanstveniki so že večkrat dokazali protimikrobno delovanje jabolčnega kisa.

Če cimet uporabljate le za pripravo kuhanega vina, je čas, da raziščemo še druge možnosti, saj imajo njegove aktivne spojine protivirusne, protimikrobne, imunomodulatorne in protivnetne učinke. V neki študiji je cinamaldehid, spojina, ki daje cimetu značilen okus in vonj, zaviral rast virusa gripe. Kako ga uporabiti? Dodajmo ga jutranji kavi, kosmičem z jogurtom ali mlekom, potresemo ga po mlečnem rižu …