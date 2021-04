Roke naj bodo čiste

Če zbolite, pokličite zdravnika in ne hodite naokoli, da ne širite okužbe. FOTO: Antonioguillem/Getty Images

Nujna higiena

Znaki koronavirusa

Poletne viroze najpogosteje povzročajo enterovirusi, ki se najlaže prenašajo z umazanimi rokami.

Letošnje poletje moramo biti še bolj pozorni in previdni, če zbolimo, znaki običajnih viroz so namreč zelo podobni okužbi z novim koronavirusom. Brez posveta z zdravnikom ni mogoče ugotoviti povzročitelja viroze, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in svetujejo, da če zbolimo, ne hodimo nenapovedano v zdravstveno ustanovo, ampak po telefonu pokličemo izbranega ali dežurnega zdravnika.Poletne viroze prenašajo virusi, najpogosteje enterovirusi. Po navadi povzročajo lažje zdravstvene težave, kot so povišana temperatura, glavobol, bolečine v žrelu, mišicah in trebuhu, bruhanje, driska. Pogosteje zbolevajo otroci. Okužba s temi virusi se prenaša predvsem prek umazanih rok, pa tudi kapljično, s kihanjem, kašljanjem ter neposrednim stikom z umazanimi površinami.Zdravilo za zdravljenje poletnih viroz so sredstva za zniževanje temperature in veliko tekočine, s katero preprečujemo dehidracijo. Enteroviroze se ne zdravijo z antibiotiki, zdravnika pa je treba poklicati, če se prej omenjenim simptomom pridruži še bruhanje in če viroza traja več kot pet dni.Pri preprečevanju širjenja okužb, tudi prehladnih obolenj, je pomembna higiena, zlasti rok, poudarjajo strokovnjaki. Ker poleti po navadi več potujemo, so tudi tveganja za morebitno okužbo večja. »Vsekakor lahko veliko poletnih viroz preprečimo že z upoštevanjem preprostih pravil. Najpomembnejše je paziti na higieno rok. Če ni pri roki vode in mila, si pomagajmo z dezinfekcijskimi sredstvi za roke, ki jih ni treba izpirati.«Čeprav ni dokazov, da se novi koronavirus SARS-CoV-2 prenaša s hrano, strokovnjaki z NIJZ priporočajo redno in pravilno umivanje rok ter upoštevanje higienskih smernic za pripravo in shranjevanje hrane. Priporočajo tudi, da živila, ki jih zaužijemo surova, kot so sadje in zelenjava, temeljito operemo.Kot rečeno okužbe z novim koronavirusom od preostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s pljučnicami, ne moremo ločiti zgolj na podlagi poteka bolezni in bolnikovih težav. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje, pravijo epidemiologi z NIJZ. Pomembno je, da smo pozorni na znake, dodajajo.»Bolezen covid-19 se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah občutkom pomanjkanja zraka. Dosedanji podatki kažejo, da bolezen v lažji obliki poteka pri približno 80 odstotkih okuženih. Ocenjuje se, da je smrtnost od 2- do 4-odstotna. Večina umrlih je starejša in je imela pridružene kronične bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica.«