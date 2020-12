Riž za lepo kožo

Sestavine

tri žlice riža

žlica mleka

žlica medu

Priprava

Naravna kozmetika je vedno dobrodošla, in ker pozimi koža potrebuje malo dodatne nege, poglejte, kako zanjo skrbijo Kitajke in Japonke. Te svojo polt redno negujejo z masko, katere osnovna sestavina je riž.Riž je bogat z vitamini B-kompleksa. Ti spodbujajo obnovo celic, pospešujejo krvni pretok in koži nudijo blago luščilo. Maska iz njega polt navlaži, nahrani in ji zagotavlja izjemno mehkobo.V primerni količini vode do mehkega skuhajte riž. Kuhanega odcedite, zmečkajte, pohladite in mu dodajte mleko ter med. Dobro zmešajte. S čistimi prsti na očiščen obraz nanesite masko, pustite jo učinkovati pol ure in nato odstranite z vlažno brisačo. Na koncu umijte obraz in ga nahranite še z vlažilno kremo.