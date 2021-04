Resnični razlog, zakaj nas daje spomladanska utrujenost (in kako jo premagamo)

Temperaturnim šokom navkljub je pomlad nepreklicno tu. Marsikdo se je veselil, ker konec zime skupaj s pomladnimi cvetovi, daljšimi dnevi in obilico sonca privzdigne duha in telo. A za nekatere je ta čas tudi čas spomladanske utrujenosti, začasne spremembe v razpoloženju posameznika. Občutek imamo, kot da smo povsem brez energije, leni, nemirni, včasih nas celo mučita glavobol in vrtoglavica. Preberite več na onaplus.si