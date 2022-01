Resničen vpliv riževe vode na rast las

Riževa voda pozitivno vpliva na lase. Ženske iz dežele vzhajajočega sonca to že dolgo vedo in jih zato po pranju pogosto splaknejo z vodo, v kateri so pred kuhanjem oprale riž. Lasje naj bi bili po takšni negi bolj svetleči, mehkejši, bolj zdravi in na sploh lepši. Nekateri trdijo da prav po zaslugi tega preprostega načina tudi hitreje rastejo. Pa to drži?

Kaj sploh je riževa voda?

»To je voda, v kateri pred kuhanjem splaknemo riž. Večinoma je v njej škrob ter nekateri vitamini in minerali,« je povedala dermatologinja Rachel Nazarian in pojasnila, da je z vidika nege las najboljše del riža vsaj pol ure namakati v dveh delih vode. Že sama riževa voda je učinkovita, nekateri ji dodajajo še olupke grenivke, nekaj kapljic njenega eteričnega olja ali počakajo, da voda fermentira.

Res spodbuja rast las?

Na žalost nobena študija ne potrjuje tega. Res je, da riževa voda zaradi nekaterih vitaminov B in E koristi lasem, saj pomanjkanje teh slabo vpliva na kakovost ter tudi gostoto las. To so leta 2019 zapisali v časopisu Dermatology in Therapy, kar pa zadeva pospešene rasli, ni nobenih dokazov, da bi pripomogla k temu. »Spiranje las z riževo vodo ima učinke na lase, zlasti kratkotrajne,« je povedala Nazarianova. »Vpliva na hitrost rasti las pa nima. Oziroma je ta minimalen.«

Skratka, škodovala ne bo, tudi čudežev pa zaradi nje ni pričakovati.