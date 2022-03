Resnični učinek brusnic na okužbe sečil

Kar 60 odstotkov žensk v nekem obdobju doleti katera od bakterijskih okužb sečil. »Najpogostejši simptomi teh so pekoč občutek med uriniranjem, pogosto siljenje na malo potrebo in neprijeten občutek v spodnjem delu trebuha,« je povedal urolog s klinike Cleveland Howard Goldman. Temu dodaja, da je za omenjene težave najpogosteje kriva bakterija E. coli, ki se prilepi na notranjo sluznico sečnega mehurja in se tam razmnožuje.

Čeprav ljudska modrost pravi, da lahko tegobe pozdravijo brusnice ter iz njih izdelani pripravki, ti sadeži glede na rezultate študije, objavljene v časopisu Clinics, s tega vidika nimajo prav nobene moči tako z vidika zdravljenja kot z vidika blaženja simptomov.

Pomagajo le antibiotiki

»Standardno zdravilo v teh primerih so antibiotiki, ki se pri ponavljajočih se okužbah predpisujejo tudi preventivno. To je edino znano zdravilo, ki učinkuje. Brusnice pri tem ne igrajo prav nobene vloge. Je pa res, da pripravki iz njih delujejo preventivno in lahko zmanjšajo verjetnost ponovne okužbe. Zasluga za ta učinek gre antioksidantom proantocianidinom, ki brusnicam zagotavljajo značilno rdečo barvo. Te snovi bakterijam preprečujejo, da bi se prilepile na steno mehurja, zato manjšajo verjetnost, da bi se tam namnožile in izzvale infekcijo, ko pa je ta že prisotna, pomaga le zdravljenje z antibiotiki.

Kaj je še koristno?