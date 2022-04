Resnica o kroksih: so dobri ali slabi za stopala?

Počasi, a zagotovo se vrača poletje in znova bo težko obutev nadomestila lažja ter zračnejša, torej tudi kroksi, ki so tržišča preplavili leta 2002 in postali nekakšen fenomen: nekaterih jih obožujejo ter nosijo ob vsaki priložnosti, drugi jih ne morejo niti videti.

Kaj pa o tej obutvi meni stroka? Je dobra ali slaba za stopala in celo telo? Odgovore na to vprašanje niza podiatrinja oziroma strokovnjakinja za zdravje in razvoj stopal, Vanessa Barrow. Tole je povedala.

So kroksi z ergonomičnega vidika, torej z vidika vpliva na držo in zdravje telesa, sploh dobri?

»Vprašanje, na katerega je nemogoče odgovoriti z da ali ne. To je v prvi vrsti namreč odvisno od tega, kdaj in zakaj jih nosite. Svojim pacientom vedno pravim, da je treba za pravo priložnost izbrati pravo obutev,« je povedala Barrowova.

Kroksi so izdelani iz obstojnega materiala, so vodoodporni in jih je lahko vzdrževati. So mehki in udobni, zato jih ljubitelji preprosto obožujejo. So tudi izjemno vzdržljivi.

A kljub vsem tem prednostim je dobro razmisliti, za kakšne priložnosti so primerni.

»Ne morete jih nositi povsod. Če se odpravljate v zabaviščni park in boste cel dan hodili naokoli, zagotovo niso dobra izbira. Če pa se odpravite zgolj do trgovine ali na plažo, so povsem primerna obutev,« navaja podiartinja.

Prav tako ta obutev, čeprav izjemno mehka in udobna, ni primerna za osebe, ki imajo težave z zdravjem stopal, denimo se jim ta pretirano znojijo. Kroksi so iz neporoznega materiala, v njih noga ne diha in posledice znojenja so še bolj opazne ter moteče. Ob tem niso priporočljivi za starejšo populacijo, katere stopala potrebujejo več podpore v predelu pet in stopalnega loka.

Obstajajo še druge negativne plati kroksv?

Potencialno, a so prisotne na dolgi rok. Dolgotrajno nošenje te obutve ob neprimernih priložnostih po besedah Barrowove lahko pripelje do resnih poškodb:

»Večina se ne zaveda, da gre za obutev, v kateri hitro pride do padcev in s tem poškodb. Tu je še možnost, da ob pogostem nošenju kroksov ob neprimernih priložnostih pride do poškodb stopal, saj palci avtomatsko iščejo oporo, pri tem se v obutvi krčijo, kar pripelje do vnetja tetive stopalnega loka, vnetja kit v nogah in poškodb sklepov prstov na nogah.

Vendar to še ni vse: ker se noga v ohlapni obutvi vedno premika in jo potiska naprej, lahko pride do poškodb nohtov, najpogosteje do vraščanja teh.

In ker se v kroksih zadržuje vlaga, se v njih poveča tveganje za glivične okužbe stopal.«

Kaj pa pozitivne plati te obutve?

Absolutno obstajajo tudi te. Ne glede na to, ali vam je všeč ali ne, treba je priznati, da je izjemno udobna. Če potrebujete obutev, v kateri stopalo počiva na mehkem, so definitivno dobra izbira.

»Z leti izgubljamo maščobo na stopalih, s tem je težje najti obutev, ki ne žuli, prav kroksi so zato idealni za vse, ki potrebujejo malo dodatne mehkobe za svoja stopala.

Ker nosečnicam velikokrat zatekajo noge, so, za krajše sprehode, idealna izbira zanje, saj so široki in udobni.

Odlični so tudi za vse, ki delajo od doma in lahko nadomestijo copate,« pravi strokovnjakinja.

Še za konec

Vseeno je, ali jih obožujete ali sovražite, nič ni narobe, če jih kdaj obujete

Le pravo priložnost je treba izbrati zanje. Ne glede na to, kako udobni so, niso primerni za dolge sprehode in pohode na kratkih pa se odlično obnesejo.