Resnica o gobah: kako zdrave so, koliko jih smete nabrati in koliko pojesti

Jesen je sezona gob in tudi letos so v gozdovih ter na travnikih pokukale na plan. Tisti, ki jih poznajo in zato pridno nabirajo ter spreminjajo v takšne in drugačne jedi, dobro vedo, da so okusne. A ne razvajajo le brbončic, gobe imajo tudi številne pozitivne učinke na zdravje.

Osem koristi teh gozdih sadežev, bogatih s številnimi hranljivimi snovmi, izpostavlja portal Good House Keeping.

Ohranjajo mladosten videz

V gobah sta zastopana dva posebna antioksidanta, ergotionein in glutation. Leta 2017 opravljena raziskava univerze Penn State je razkrila, da sta, kadar delujeta skupaj, izjemna zaščitnika pred psihološkim stresom, katerega znaki so vidni kot posledice na koži, torej gube.

Varujejo možgane pred staranjem

Dolgotrajna španska raziskava, katere izsledki so bili objavljeni leta 2021, je dokazala s polifenoli bogata hrana, kamor sodijo jagodičevje, kava, kakav, rdeče grozdje in gobe, pri odrasli populaciji varuje pred propadom kognitivnih možganskih funkcij.

