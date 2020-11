Rekreacija je dovoljena!

Pohod ob polni luni

ŠIPIć ROMAN Uršula se po dveh letih vrača! FOTO: Šipić Roman

Zrak še vedno lahko dihamo (čeprav pod masko), na soncu se še vedno grejemo, branje in glasba sta tudi še dovoljena, niti ljubezni ali vsaj prijaznosti nam ne morejo vzeti … Ne nazadnje pa je dovoljeno tudi upanje. A prav zato se držimo predpisanih ukrepov. Da nam bo nekoč, čim prej, spet bolje.Za zdaj je dovoljena tudi rekreacija, ki je nujna za naš razvoj in obstoj. Izvajajmo jo v svoji regiji, na prostem, samostojno, z družino ali v družbi še največ petih udeležencev, s katerimi lahko neprekinjeno vzdržujete najmanj tri metre medsebojne razdalje. Pa ne pretiravajte, da ne bo nepotrebnih poškodb ali drugačnega ogrožanja zdravja.Prireditve v živo bodo morale počakati, do takrat pa računajte na kakšen virtualen izziv, ki si ga lahko seveda izmislite tudi sami. Za zdaj razen še aktualnih in že prejšnji teden napovedanih dveh virtualnih tekov ali pohodov, to je Ljubljanskega maratona (traja do 2. novembra) in Študentskega teka na Grad (do 4. novembra), drugih podobnih dogodkov še ni napovedanih.V živo si to soboto sami organizirajte svojega, razlog pa lahko najdete tudi v prazničnem dnevu reformacije ali pa, če hočete, v noči čarovnic. Da bo vse skupaj še malce začinjeno, bo 31. oktobra še polna luna, ki vam bo svetila in vas nosila naokoli. Ker je organizacija popolnoma v vaših rokah, greste lahko na pot zjutraj, opoldne, popoldne ali že v temi, izberite pa cilj v vaši regiji oziroma občini. Če nimate idej, se ozrite malo okoli sebe, pobrskajte po spletu ali vprašajte soseda. Na poti naredite kakšno fotografijo, napišite, kako ste se imeli, in vsebino s ključnikom #rekreacija delite na facebooku portala www.rekreacija.si.Med karanteno nimamo možnosti za obisk skupinske vodene vadbe v telovadnici, zato si jo privoščite prek spleta. Potrebujete le nekaj prostora, računalnik z internetno povezavo (ali tablico, telefon) in veliko motivacije. Ponudnikov je še po spomladanski karanteni precej, pojavljajo se novi. Med njimi je Tanergija, ki poskuša s pilates vadbo ohranjati pozitiven pogled in vam pomagati pri ohranjanju zdravja in boljšega počutja. Njihove brezplačne vadbe lahko izvajate kadar koli. Preverite na www.tanergija.si.Slovenski športni prostor je bogatejši za podcast, torej digitalno avdio- in videovsebino, ki po dveh letih premora znova nagovarja in spodbuja Slovenke in Slovence k razgibanemu in zdravemu življenjskemu slogu. Dolgoletna novinarka, reporterka, voditeljica in urednica se je poslušalcem nacionalnega Radia Slovenija vtisnila v spomin predvsem kot zagovornica zdravega načina življenja.Dvajset let je tam vodila in urejala oddajo Jutranja rekreacija, kasneje pa Rekreacija in Minute za rekreacijo. Odslej jo lahko vsak teden poslušate v pogovorih z zanimivimi gosti. Podcast spremljate na youtubu in spletni strani www.ursulamajcen.si.