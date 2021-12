Pozor, to se lahko razvije iz prehlada

Vnetje srednjega ušesa se pogosteje pojavi pozimi, ko krožijo številna bakterijska in virusna obolenja, a preseneti nas lahko tudi poleti, odvisno od odpornosti in siceršnje dovzetnosti za okužbe. Težava je najpogostejša do osmega leta starosti, največkrat nastane kot zaplet pri vnetju nosno-žrelne votline, ko se vname prostor pri bobniču, nam je pojasnila Irena Kumelj, dr. med., specialistka pediatrije iz Medicinskega centra Barsos.

Težave so pogoste do osmega leta. FOTO: Ridofranz/Getty Images

»Vnetje srednjega ušesa ali otitis media je pri dojenčkih in majhnih otrocih najpogostejša otroška bolezen poleg prehladov. Okužbe se najpogosteje pojavljajo pri starosti od treh mesecev do treh let, pogoste pa so kar do osmega leta starosti. Razlogov za težavo je več, na primer prehlad, okužba dihal, poleg tega otrokov imunski sistem še ni tako močan,« pove sogovornica in pojasni, da je evstahijeva cev, ki povezuje žrelo s srednjim ušesom in je namenjena čiščenju tekočine iz ušesa, pri otrocih krajša kot pri odraslih in skorajda vodoravna: »Zato bakterije skozi evstahijevo tubo z lahkoto prodrejo v srednje uho. Posledično se predel okuži, vname se bobnič in nastane vnetje ušes. Ločimo ga na akutno, ki navadno traja do tri tedne, in kronično.« Vnetje srednjega ušesa, kot rečeno, je značilnejše za zimo, pojavi pa se lahko tudi poleti, a Kumljeva opozarja: »Vseeno bodite pozorni, da vnetja srednjega ušesa ne zamešate z vnetjem zunanjega sluhovoda, ki se pogosteje pojavi v poletnih mesecih. Zaradi njega se poškoduje koža sluhovoda, predvsem kot posledica kopanja v onesnaženi vodi ali zaradi nepravilnega čiščenja ušes.«

Nujno k zdravniku

Najbolj značilni simptomi vnetja srednjega ušesa so povišana temperatura in razdražljivost, bolečina v ušesu ter odtekanje tekočine iz ušesa, težave z ravnotežjem in sluhom ter občutek zamašenega, polnega ušesa ali šumenje v ušesu.

V hladnejših in vetrovnih dneh doma ne zapustite brez šala in kape.

»Dojenčki in majhni otroci so lahko nemirni, se prijemajo za uho, lahko se zgodi, da premalo pijejo in imajo prebavne motnje. Lahko so prisotni tudi znaki prehlada, kot so zamašen nos, izcedek iz nosu, kašelj in boleče žrelo. Kljub temu da se nekatere okužbe ušes pozdravijo same od sebe, je obisk zdravnika nujen. Pediater bo namreč pri pregledu ušes takoj ugotovil, ali je prisotno vnetje in ali je bakterijsko ali virusno. Na podlagi vrste in resnosti okužbe bo priporočil najprimernejšo obliko zdravljenja,« poudarja sogovornica in pristavlja, da zdravnik običajno predpiše paracetamol v obliki sirupa ali svečk za nižanje telesne temperature in blažitev bolečine: »Svetuje se tudi nosni dekongestiv v obliki kapljic ali pršila, predpišejo pa se lahko tudi antibiotiki. Pri okrevanju je pomembno, da otroci dovolj pijejo. Poskusite lahko tudi s parno kopeljo in toplimi obkladki na ušesih.«

Vnetje srednjega ušesa se, kot rečeno, razvije kot posledica prehlada ali druge bolezni, pri nekaterih pa se težava rada ponavlja, ugotavlja pediatrinja: »Otroci, ki so nagnjeni k pogostim prehladnim obolenjem, lahko pogosteje dobijo tudi vnetje ušes. Še posebno če imajo oslabljen imunski sistem. Pri okužbi je pomembno tudi, da se v celoti pozdravi, sicer se bodo vnetja pojavljala vse pogosteje oziroma se lahko razvije kronično vnetje.«

Preventiva temelji predvsem na preprečevanju okužb dihal.

Preventiva torej temelji predvsem na preprečevanju okužb dihal, sogovornica pa še sklene: »Pomembno je, da imajo otroci čisto domače okolje, da jim redno čistite nos s fiziološko raztopino ter skrbite za redno in temeljito umivanje rok. Izogibajte se stikom z bolnimi otroki, otroka ne izpostavljajte cigaretnemu dimu. V hladnejših in vetrovnih dneh bodite pozorni, da zaščitite otrokova ušesa in vrat – doma ne zapustite brez šala in kape.«