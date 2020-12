Razkuževanje doma varuje pred okužbami

Novi koronavirus, ki je zaznamoval letošnje leto, še zdaleč ni edini virus, ki preži na nas. Dobra novica pa je gotovo ta, da preventivni ukrepi, kot so nošenje maske, redno umivanje rok, vzdrževanje razdalje, preprečujejo tudi druge bolezni, ki se širijo podobno. Mednje gotovo spadata prehlad in sezonska gripa. Ob tem pa, ugotavljajo tudi slovenski strokovnjaki, pogosto pozabimo na pomen razkuževanja prostorov, površin in predmetov. Nevarne gladke površine Na nedavni virtualni okrogli mizi so na pomen razkuževanja površin opozorili tudi domači strokovnjaki z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani (IMI) in novomeškega farmacevtskega podjetja Krka. Po njihovih besedah je prav to sestavni del preventivnih ukrepov za zaščito pred boleznimi, tudi covidom-19. Ob tem je izr. prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med., predstojnik IMI, opozoril, da so najbolj nevarne gladke površine, na katerih je virus sars-cov-2 najbolj obstojen. Zato moramo površine, na katerih bi lahko bili virusi, skrbno očistiti in razkužiti s sredstvom, ki ima čim širši spekter delovanja. Pozorni moramo biti predvsem na površine, na katerih je največje tveganje za prenos okužbe. Dr. Petrovec izpostavi kljuke in toaletne prostore.



Na tem mestu opozorimo, da za okolje, kjer se zadržujejo ljudje s potrjeno okužbo z novim koronavirusom, veljajo drugačna pravila, saj je dokazano, da so v takem okolju v kratkem času z virusom kontaminirane velike površine. Če v normalnih okoliščinah zadostuje razkuževanje našega doma enkrat na mesec oziroma pogosteje, če imamo majhne otroke in/ali hišne ljubljenčke, moramo, če imamo doma bolnega, razkuževati bistveno pogosteje, nekatere površine tudi večkrat na dan. Seveda se velja pred opravilom ustrezno zaščititi z osebno varovalno opremo. Razkužilo iz Novega mesta Da bo razkuževanje uspešno, je gotovo najbolje izbrati sredstvo, ki ima dokazano učinkovitost na novi koronavirus. A takšni izdelki so na trgu redki, zato je za Slovenijo pomembneje, da ga izdelujemo doma. Laboratorij IMI je namreč v sklopu strogega standardiziranega testa potrdil, da je ecocid S novomeške Krke učinkovit proti novemu koronavirusu. »Z gotovostjo lahko trdimo, da je uspešen virucidni učinek ecocida S na sars-cov-2 v definiranih testnih razmerah zagotovljen že po 1 minuti, tako v biološko manj kot bolj obremenjenem okolju,« pojasni dr. Andrej Steyer iz laboratorija IMI.



Dodajmo še, da se ecocid S ponaša s širokim spektrom delovanja proti virusom, bakterijam in glivicam, kar je bilo potrjeno v skladu s strogimi EU-standardi. Je v obliki vodotopnega praška, kar omogoča enostavno shranjevanje in prevoz. »Za učinkovito splošno razkuževanje zadošča 1-odstotna delovna raztopina, ki jo na površini pustimo učinkovati 15 minut. Glede na nove rezultate testiranja in glede na okoliščine pa lahko uporabniki čas razkuževanja po lastni presoji ustrezno prilagodijo,« pravijo v Krki in dodajajo, da je uporaben za čiščenje in razkuževanje različnih vrst površin in materialov. Previdnost je potrebna le pri razkuževanju kovine.