Razkrivamo, kako preživeti najdepresivnejši dan v letu

Ste morda danes še posebej žalostni, pa ne veste, zakaj? Morda se tako počutite, ker je to menda najdepresivnejši dan v letu. Blue Monday oziroma 'otožni ​​ponedeljek', tretji ponedeljek v januarju, naj bi bil najotožnejši dan. Posledica poprazničnega vzdušja, krivde zaradi opuščenih novoletnih zaobljub, mraza, oblačnega vremena itd. Od leta 2005 mit o tem dnevu skrbno podpihuje oglaševalska kampanja podjetja Sky Travel. Za kampanjo je samooklicani psiholog, življenjski trener in svetovalec za srečo Cliff Arnall pomagal razviti enačbo za izračun najdepresivnejšega dneva v letu in Sky Travel jo je uporabil, da je ljudi prepričal, da je to pravi čas za načrtovanje počitnic.

Tudi sicer je januar eden najhladnejših mesecev v letu na severni polobli, ki ga lahko spremlja slabo vreme in sivina na nebu, življenje v karanteni pa lahko še dodatko poslabša počutje. Kako preživeti turobne januarske dni, je za revijo Health razkrila psihiatrinja Margaret Seide.

Načrtujte nekaj pomembnega za sredino tedna

»Prenehajte hraniti vso zabavo in razvedrilo za vikend,« svetuje Seidova. Načrtovanje nečesa zabavnega med tednom bo zmanjšalo občutek, da je od ponedeljka do petka boleče čakanje na vikend. Razmislite o virtualnem kuharskem tečaju, filmskem maratonu ali pa zmenku s partnerjem, da boste navdušeni nad dnevi po otožnem ponedeljku.

Opustite rutine, značilne za januar

Za začetek novega leta so značilne nove diete, opuščanje starih navad ipd. Na otožni ponedeljek si privoščite nekaj milosti, ko gre za omejitve, in s tem poskrbite, da resnično uživate na ta dan. Psihiatrinja priporoča, da zdrave navade počasi dodajate v vašo rutino za daljši napredek, namesto da delate vse neaenkrat. Tako ste namreč lahko hitro razočarani, ker ste tako hitro prekinili novoletno zaobljubo.

Glede na številne študije o okolju in vedenju ima vaše okolje veliko vlogo pri vašem razpoloženju, tako da lahko zdrava izbira doma vpliva na vse. Osvežite posteljnino, zamenjajte blazine ali preuredite svojo knjižno polico. Posodabljanje vašega prostora vam lahko dvigne razpoloženje in si zagotovi prepotreben občutek prenove v enem najtemnejših dni v letu.

Poskusite s svetlobno terapijo

Ko pogrešate sončno svetlobo, ki izboljšuje razpoloženje in daje vitamin D, lahko poskusite s svetlobno terapijo. To predstavlja eno glavnih zdravljenj ljudi s sezonskimi motnjami, saj pomaga nadomestiti pomanjkanje naravne sončne svetlobe. Seidova za izboljšanje razpoložanja poziimi priporoča 30-minutno uporabo tovrstnih svetilk na dan.