Razkrito za koliko so se v 30 letih povečali penisi. Stroka navaja te tri stvari

Najnovejša raziskava kaže, da se je povprečna dolžina moških spolnih organov v zadnjih 30 letih povečala za 25 odstotkov.

Od leta 1992 do 2021 je povprečen moški penis »poskočil« z 12 na 15 centimetrov, je pokazala analiza ameriških strokovnjakov z univerze Stanford.

Razkrili so, da je takšno povečanje lahko posledica slabe prehrane, pomanjkanja telesne dejavnosti in različnih kemikalij. Poleg tega lahko ti dejavniki lahko negativno vplivajo na plodnost.

Profesor urologije na omenjeni ameriški univerzi dr. Michael Eisenberg je ob tem zaskrbljen: »Če opazimo tako hitro spremembo, to pomeni, da se z našim telesom dogaja nekaj močnega. Izpostavljenost kemikalijam, pesticidom in higienskim izdelkom bi lahko vplivala na to razliko in moške hormone,«.