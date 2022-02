Raziskave potrjujejo: propolis pomaga tudi v borbi proti koronavirusu

Vse več raziskav dokazuje učinkovitost propolisa tudi proti virusu SARS Cov-II. Redna uporaba propolisa v ustni votlini lahko poleg razkuževanja rok pomembno zmanjša tveganje za okužbo1,2, obolelim s koronavirusom pa propolis v akutni fazi dokazano lajša simptome vnetega žrela in grla, kar je še posebej pogosto pri različici omikron. Vendar pa vsak propolis ni enako učinkovit.

Ne le roke, razkužujte tudi ustno votlino

Razkuževanje rok je že skoraj dve leti naša stalnica, premalo pa pomislimo, da so tudi usta pomembna vstopna točka za respiratorne viruse. V še neobjavljeni raziskavi so ugotovili, da propolis s koncentracijo bioflavonoidov 15 mg/ml po 5 minutah kontakta uniči več kot 90 % virusov (povzeto po 2). Če propolis v pršilu dnevno uporabljamo v ustni votlini, lahko zmanjšamo tveganje za okužbo s koronavirusom.

Zmanjšajte tveganje za težji potek bolezni

Propolis pomaga krepiti imunski sistem, ima pa tudi močno protivnetno delovanje, saj povečuje protivnetni celični odziv in stimulira imunske celice, ki odstranjujejo viruse in okužene celice. Kot vemo, ravno čezmerni vnetni odziv telesa pogosto pripelje do težjega poteka bolezni, ki vodi k hospitalizaciji. Zato vsakodnevna raba propolisa v raztopini (vmešamo jo v čaj ali drugo tekočino, zaužijemo z medom, na sladkorju …) pripomore k zaščiti pred okužbo, predvsem pa zmanjšuje tveganje za težji potek bolezni4, kar je pomembno zlasti v rizičnih skupinah.

Skrajšajte trajanje simptomov za 40 %

Če nas okužba vendarle doleti, nam propolis v pršilu s koncentracijo bioflavonoidov 15 mg/ml po izsledkih najnovejše klinične raziskave pomaga kar za 40 % skrajšati trajanje simptomov okužbe zgornjih dihal, kot so boleče in vneto grlo in žrelo ter hripavost. Kar 80 % ljudi po uporabi pršila po treh dneh ni imelo več simptomov (povzeto po 5).

Zaščitna moč propolisa

Propolis proizvajajo čebele iz naravnih smol, ki jih izločajo drevesa kot del svojega obrambnega sistema. Čebele te smole pomešajo z voskom in encimi, da zaščitijo panj. Z njim razkužijo notranje površine panja, zamašijo reže in odprtine ter balzamirajo vsiljivce, da preprečijo širjenje škodljivih mikroorganizmov. Propolis v panju tudi izhlapeva in s tem ustvarja naravno zaščito, ki omogoča zdrav razvoj in življenje čebeljih družin. Čebele, ki so na Zemlji že milijone let, zanesljivo odlično poznajo zaščitno moč propolisa.

Vsak propolis ni enako učinkovit

Propolis je sestavljen iz več kot tristo različnih spojin, od katerih se najpomembnejše flavonoidi. Količina flavonoidov v propolisu je zelo odvisna od sezone in lokacije čebelje paše. Če želimo računati na učinke propolisa, potrjene v kliničnih raziskavah in opisane zgoraj, moramo izbrati propolis z zajamčeno vsebnostjo flavonoidov in se držati dnevnih odmerkov. Podatki o koncentraciji propolisa, izraženi v odstotkih, kot marsikdaj vidimo na embalaži propolisa, nam ne povedo ničesar o vsebnosti flavonoidov, torej tudi ne o učinkovitosti propolisa.

Moč in kakovost izdelka, označena s faktorjem APF®

V podjetju Medex, ki velja za pionirja apiterapije oziroma zdravljenja s čebeljimi pridelki pri nas, v svojih izdelkih uporabljajo le standardiziran propolis (standardizacija surovine in končnega izdelka), označen s t. i. faktorjem APF® (Active Propolis Flavonoids). Ta faktor natančno pove, kakšna je koncentracija flavonoidov iz propolisa v izdelku. APF® 30 tako pomeni, da je v mililitru najmanj 30 mg flavonoidov, APF® 50 pa, da je v mililitru kar 50 mg flavonoidov. In zakaj je standardizacija pomembna? Ker omogoča natančno določitev dnevnih odmerkov, potrjenih s kliničnimi študijami, ter zagotavlja visoko kakovost in ponovljiv učinek.

Propolis defense – najmočnejši propolis na trgu

Glede na razmah koronavirusa in vse večjo kužnost zadnjih različic bi lahko rekli, da je Medex novo linijo propolisa, Propolis defense, poslal na trg ravno ob pravem času, ko vsi iščemo učinkovite in čim bolj naravne možnosti zaščite, skrajševanja trajanja simptomov in preprečevanja težjega poteka bolezni. Propolis defense je namreč trenutno najmočnejši propolis na trgu: z najvišjo zajamčeno vsebnostjo flavonoidov, torej tudi z največjo jakostjo, kakovostjo in učinkovitostjo.

Raztopina na alkoholni in vodni osnovi ter pršilo

Pršilo Propolis defense APF® 30 na alkoholni osnovi je trenutno najmočnejše pršilo s propolisom na trgu. Če sledimo priporočenim dnevnim odmerkom, nam učinkovito pomaga pri razkuževanju ustne votline in blaženju bolečega grla, žrela in hripavosti ter skrajševanju trajanja simptomov.

Tinktura oziroma raztopina s kapalko Propolis defense APF® 50 na alkoholni osnovi je najmočnejša raztopina propolisa na trgu. Vsem, ki ne smejo ali ne želijo uživati alkohola (otroci, nosečnice, doječe matere …), pa je na voljo raztopina s kapalko Propolis defense APF® 30 na vodni osnovi – najmočnejši propolis na vodni osnovi z močjo alkoholnega. Obe raztopini sta odlični za krepitev imunskega sistema in blaženje bolečega grla in žrela. Poleg tega pa tudi pri aftah in vnetjih ustne votline in dlesni, za preventivo proti kariesu in zobnim oblogam ter za zaščito sluznice prebavnega trakta.

V pomoč pri odločitvi, katera raztopina je primernejša za vas, naj še dodamo, da propolis na vodni osnovi ne draži sluznice, zato ga marsikdo raje izbere za grgranje ob bolečem grlu, ne obarva zobne sklenine in je odličnega okusa, ki zakrije znano grenkobo propolisa.

Linija Propolis defense je na voljo le v lekarnah

Najmočnejši propolisi na trgu so vam na voljo v lekarnah po Sloveniji. Če se odločite propolis vključiti v vsakodnevno rutino zaščite pred koronavirusom in drugimi virusi ali z njim skrajšati simptome oziroma omiliti potek bolezni, ne pozabite preveriti vsebnosti flavonoidov, če zares želite učinek. Vsak propolis preprosto res ni enako učinkovit. Naj bo vaš kažipot faktor APF® kot jamstvo jakosti, kakovosti in učinkovitosti izdelkov.

Reference:

Ali AM, Kunugi H. Propolis, Bee Honey, and Their Components Protect against Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Review of In Silico, In Vitro, and Clinical Studies. Molecules. 2021 Feb 25;26(5):1232. doi: 10.3390/molecules26051232. PMID: 33669054; PMCID: PMC7956496. Berretta AA, Silveira MAD, Cóndor Capcha JM, De Jong D. Propolis and its potential against SARS-CoV-2 infection mechanisms and COVID-19 disease: Running title: Propolis against SARS-CoV-2 infection and COVID-19. Biomed Pharmacother. 2020 Nov;131:110622. doi: 10.1016/j.biopha.2020.110622. Epub 2020 Aug 17. PMID: 32890967; PMCID: PMC7430291. Povzeto po prispevku na konferenci IPRG 2021 - Mirko Scordio, Laboratory of Virology, Department of Molecular Medicine, Sapienza University, Affiliated to Istituto Pasteur Italia, Rome 00185, Italy. Berretta AA, Silveira MAD, Cóndor Capcha JM, De Jong D. Propolis and its potential against SARS-CoV-2 infection mechanisms and COVID-19 disease: Running title: Propolis against SARS-CoV-2 infection and COVID-19. Biomed Pharmacother. 2020 Nov;131:110622. Esposito C, Garzarella EU, Bocchino B, D'Avino M, Caruso G, Buonomo AR, Sacchi R, Galeotti F, Tenore GC, Zaccaria V, Daglia M. A standardized polyphenol mixture extracted from poplar-type propolis for remission of symptoms of uncomplicated upper respiratory tract infection (URTI): A monocentric, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Phytomedicine. 2021 Jan;80:153368.

Naročnik oglasne vsebine je Medex