Raziskava: Rakotvorne spojine prisotne v številnih vsakdanjih živilih, poglejte, katerih

Raziskovalci so v številnih vsakdanjih živilih odkrili rakotvorne kemične spojine, imenovane nitrozamini, ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje potrošnikov, je danes opozorila Evropska agencija za varnost hrane (Efsa). Nitrozamini so bili odkriti v suhem mesu, predelanih ribah, kakavu, pivu in drugih alkoholnih pijačah, je sporočila Efsa.

Deset nitrozaminov, ki se živilom ne dodajajo namerno, lahko pa nastanejo med pripravo in predelavo, je rakotvornih in tudi genotoksičnih. To pomeni, da lahko poškodujejo deoksiribonukleinsko kislino oziroma DNK, je pokazala nova študija, ki jo je izvedla Evropska agencija za varnost hrane in jo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

»Naša ocena kaže, da je stopnja izpostavljenosti nitrozaminom v živilih za vse starostne skupine prebivalstva EU zaskrbljujoča za zdravje,« je izsledke raziskave komentiral Dieter Schrenk iz Efse. »Na podlagi raziskav na živalih smo ocenili, da je pojavnost tumorjev na jetrih pri glodavcih najbolj kritičen učinek na zdravje,« je dodal.

V kateri hrani so našli škodljive snovi?

Nitrozamini so bili med drugim odkriti v:

suhomesnatih izdelkih,

predelanih ribah,

pivu ter drugih alkoholnih in brezalkoholnih pijačah,

siru,

sojini omaki,

oljih,

predelani zelenjavi in

človeškem mleku.

Najbolj problematično je meso

Tudi toplotna obdelava povzroča in povečuje vsebnost teh snovi v živilih, je navedeno v povzetku raziskave, objavljenem na spletni strani agencije. Skupina živil, ki najbolj prispeva k izpostavljenosti nitrozaminom, je meso, so poudarili ob tem.

Kot je pojasnil Schrenk, je bil v raziskavi uporabljen najslabši možni scenarij ob predpostavki, da lahko vsi nitrozamini, odkriti v hrani, povzročijo raka kot najbolj škodljivo obliko te spojine - »čeprav je to malo verjetno«.

Na agenciji so ob tem dodali, da obstajajo vrzeli v znanju o prisotnosti nitrozaminov v nekaterih skupinah živil.

Efsa ob tem svetuje uravnoteženo prehrano s široko paleto živil, da bi zmanjšali uživanje nitrozaminov. Agencija bo svoje mnenje posredovala Evropski komisiji, ki bo o morebitnih ukrepih za obvladovanje tveganja razpravljala z državami članicami.