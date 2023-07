Raziskava potrdila: v naravi smo srečni

Več raziskav je že dokazalo, da so srečnejši tisti ljudje, ki več časa preživijo v naravi, strokovnjaki pa so nedavno objavili rezultate študije, ki so jo naredili na šolarjih in je pokazala podobno. In dokazala še nekaj – otroci, povezani z naravo, so bolj okoljsko ozaveščeni oziroma trajnostno naravnani.



Povezanost z naravo ni le zavedanje njene lepote, ampak tudi čut za njeno ohranjanje in spoštovanje.

Vsi bi se morali potruditi, da bi otroci čim več časa preživeli v naravi in z njo. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

V raziskavi je sodelovalo skoraj 300 otrok iz Mehike, starih od 9 do 12 let; vprašali so jih, ali imajo radi dejavnosti v naravi, denimo opazovanje cvetov na travniku, oprezanje za divjimi živalmi, poslušanje zvokov, denimo žuborenje potoka, oglašanje ptic, plezanje po drevesih, njihovo objemanje in podobno, s čimer so dobili vpogled v to, koliko je kdo povezan z naravo. Nato so z določenimi trditvami, do katerih so se morali učenci opredeliti, preverjali njihov odnos do altruizma, pravičnosti, varčnosti, ekologije, povprašali so jih tudi po stopnji osebne sreče.Izkazalo se je, da so tisti, ki so bolj povezani z naravo, bolj trajnostno naravnani, saj so se v večji meri strinjali z izjavami, kot so Papirčkov ne mečem na tla, Ko si umivam zobe, zaprem vodo, Rabljene igrače podarim naprej, poleg tega jih je več dejalo, da so srečni.»Povezanost z naravo ni le zavedanje njene lepote, ampak tudi zavedanje medsebojne povezanosti in odvisnosti od nje, čut za njeno ohranjanje in spoštovanje, in če lahko kako pripomoremo k njenemu ohranjanju, smo srečnejši,« je povedala vodilna avtorica dr.s tehnološkega inštituta v Sonori, ki se je v raziskavo podala zaradi trenutnih okoljskih razmer, globalnega segrevanja, krčenja gozdov, izumiranja vrst in vedenja, da je prihodnost sveta v rokah tistih, ki so zdaj otroci, zato je treba najti načine, kako jim jo približati, da bodo znali skrbeti zanjo. »Starši in učitelji bi se morali potruditi, da bi otroci čim več časa preživeli v naravi in z njo, kajti očitno je to povezano z odnosom do nje in na koncu koncev z njihovo osebno srečo,« pravijo avtorji.