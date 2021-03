Raka je s staranjem vse več

Preventiva je ključnega pomena. FOTO: Phonlamaiphoto/Getty Images

Onkološki inštitut Ljubljana znova opozarja, da tudi med epidemijo covida-19 ne smemo pozabiti na epidemijo raka, ki ostaja eden najpomembnejših zdravstvenih problemov naše družbe.Po podatkih slovenskega registra raka vsako leto na novo zboli več kot 15.000 Slovenk in Slovencev, več kot 6000 jih zaradi raka tudi umre, zato strokovnjaki opozarjajo, da obravnava bolnikov z rakom nikakor ne sme zastati, saj bi to lahko pomenilo večjo škodo za zdravje ljudi, kot jo povzroča novi koronavirus.Podatki kažejo, da je drugi val epidemije manj vplival na breme raka v Sloveniji kot prvi; v novembru in decembru je bilo približno 10 odstotkov manj novih diagnoz v primerjavi z letom 2019, še bolj spodbudne številke so pri napotitvah na onkološko obravnavo, saj jeseni upada ni bilo, ter pri številu obravnavanih bolnikov na OI, kjer med drugim valom epidemije ni značilnih razlik v primerjavi z letom 2019. Kot pojasnjujejo, na OI izvajajo številne stroge epidemiološke ukrepe za zaščito zaposlenih in bolnikov, s katerimi so zagotovili nemoteno nadaljevanje specifičnega onkološkega zdravljenja, v drugem valu pa so delovali tudi presejalni programi za raka ZORA, DORA in Svit.Pri tem še vedno pozivamo prebivalce, da skrbijo za svoje zdravje, se udeležujejo presejalnih pregledov in da ob zgodnjih znakih ne omahujejo s pregledom pri zdravniku. Z današnjim dnem se je začel tudi že 38. slovenski teden boja proti raku, ki bo trajal do 7. marca, poteka pa pod geslom Obvladovanje raka s cepljenjem. Organizator je Zveza slovenskih društev za boj proti raku, po današnji spletni novinarski konferenci pa bodo že jutri nadaljevali program z dnevom odprtih vrat na OI s spletnim seminarjem za dijake z naslovom Imam moč – raka lahko preprečim.V sredo bodo podelili priznanja in plakete zaslužnim sodelavcem Zveze slovenskih društev za boj proti raku in predstavili donacijo 15.000 evrov ginekološki kliniki UKC Ljubljana za nakup opreme za video-kolposkopsko ambulanto. V četrtek in petek se bodo nadaljevale regijske dejavnosti po osnovnih in srednjih šolah.Kot rečeno, rak v Sloveniji vsako vzame več kot 6000 življenj, umre približno 3500 moških in 2700 žensk. Od rojenih 2016. bosta do svojega 75. leta starosti za rakom predvidoma zbolela eden od dveh moških in ena od treh žensk, kažejo podatki. Čeprav se ogroženost zmerno povečuje, je največje tveganje pri starejših; od vseh rakavih bolnikov, zbolelih leta 2016, jih je bilo več kot 60 odstotkov starejših od 65 let.Ker se slovensko prebivalstvo stara, je samo zaradi vedno večjega deleža starejših pričakovati, da se bo število novih primerov še povečevalo. Najpogostejše oblike raka pri nas so rak kože (brez melanoma), prostate, debelega črevesa, danke in pljuč pa tudi dojke. Povezani so z nezdravim življenjskim slogom, čezmernim sončenjem, nepravilno prehrano, kajenjem in čezmernim pitjem alkoholnih pijač, opozarjajo strokovnjaki. Po stopnji umrljivosti Evropskega informacijskega sistema leta 2018 je bila Slovenija na sedmem mestu, pred nami so bile Madžarska, Slovaška, Hrvaška, Poljska, Latvija in Litva.