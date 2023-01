Rak materničnega vratu: lahko ga odpravimo

Še pred dvema desetletjema je za rakom materničnega vratu zbolelo več kot 200 žensk, zadnja leta pa ta oblika raka doleti polovico manj žensk. Slovenija je tako nekoč veljala za evropsko državo z veliko pojavnostjo te bolezni, a danes se uvršča med tiste, kjer je pojavnost najnižja.

Cepljenje je na voljo tudi za dečke. FOTO: Ktstock/Getty Images

Rak materničnega vratu je ena redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s pravočasnim odkrivanjem in zdravljenjem predrakavih sprememb ter tudi cepljenjem, pojasnjujejo na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Od leta 2003 v Sloveniji poteka državni program organiziranega presejanja za raka materničnega vratu ZORA, ki z rednimi preventivnimi ginekološkimi pregledi in pregledi celic v brisu materničnega vratu omogoča zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb.

Precepljenost nizka Proti HPV se še vedno cepi premalo šestošolk, v šolskem letu 2018/2019 pa smo v Sloveniji zabeležili velik uspeh: precepljenost šestošolk se je glede na prejšnje leto povečala za okoli 10 odstotkov in je znašala 59,3 odstotka, leto pozneje pa 58,5.

Brezplačno je na voljo tudi cepljenje, ki varuje pred dvema genotipoma visokorizičnih humanih papilomavirusov (HPV 16 in HPV 18), ki povzročata okoli 70 odstotkov vseh rakov materničnega vratu. Če je ženska cepljena proti HPV in se redno udeležuje presejalnih pregledov pri svojem ginekologu, je verjetnost, da bo zbolela, izjemno majhna, spodbuja stroka ob evropskem tednu preprečevanja raka materničnega vratu, ki se začenja danes. V Sloveniji vsako leto odkrijemo in zdravimo do 2000 predrakavih sprememb in tako uspešno preprečujemo razmah bolezni, s tako učinkovito preventivo pa smo zanesljivo na poti k njeni odpravi.

Nujen bris

Nekatere različice HPV niso tako nevarne in praviloma ne napredujejo v raka; povzročajo genitalne bradavice ter spremembo sluznice spolovil. Nevarnejše oblike pa povzročajo predrakave spremembe in raka materničnega vratu, zato sta nujna čimprejšnje odkritje in zdravljenje. Spremembe ženski običajno ne povzročajo težav in jih tako sama ne more ugotoviti, zato so odvzemi brisa materničnega vratu med ginekološkim pregledom vsaka tri leta nujni!

100 Slovenk na leto zboli za rakom materničnega vratu.

Okužba s HPV je najpogostejša spolno prenosljiva okužba na svetu. FOTO: Naeblys/Getty Images

Kot vemo, lahko okužbe s HPV, ki so najpogostejše spolno prenosljive okužbe na svetu, učinkovito preprečujemo tudi s cepljenjem, to je v Sloveniji v sklopu sistematskega pregleda v šestem razredu na voljo za deklice od šolskega leta 2009/2010, od lanskega šolskega leta pa tudi za dečke. Vse bolj je namreč jasno, da je zaščita pred okužbo s HPV pomembna tudi zanje, saj lahko ti virusi pri moških povzročajo genitalne bradavice in nekatere oblike raka (zadnjika, penisa in ustnega dela žrela), poleg tega cepljenje posredno vpliva tudi na zmanjšanje pojavljanja okužb s HPV in njihovih posledic pri ženskah, pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Pristavljajo, da je v Sloveniji na voljo 9-valentno cepivo proti HPV, ki zagotavlja zaščito pred okužbami s sedmimi visokorizičnimi genotipi HPV, ki povzročajo okrog 90 odstotkov raka materničnega vratu, ter pred dvema nizkorizičnima genotipoma, ki povzročata do 90 odstotkov genitalnih bradavic. Kot poudarjajo, je cepljenje proti HPV najučinkovitejše pred morebitno izpostavljenostjo okužbi s HPV, torej pred prvimi spolnimi stiki. Za zaščito oseb, mlajših od 15 let, zadostujeta dva odmerka cepiva, za starejše od 15 let pa so potrebni trije. Za zdaj kaže, da zaščita s cepljenjem proti okužbi s HPV traja vsaj deset let, pričakuje pa se, da bo še bistveno daljša. Poživitveni odmerki za zdaj niso potrebni.