Medicinska sestra iz hospica o tem, kaj govorijo ljudje tik pred smrtjo

Skrb za bolnega družinskega člana je težka in srce parajoča, in ko pride dan smrti, je to lahko eden najgrozljivejših trenutkov v življenju. Nekateri ljudje preprosto nimajo moči, da bi se soočili z umirajočo ljubljeno osebo, a bi si lahko po besedah medicinske sestre, ki dela v hospicu, premislili.

Julie McFadden že pet let dela kot medicinska sestra v hospicu, potem ko je bila pred tem več kot desetletje zaposlena na oddelku za intenzivno nego. Ob tem snema tudi vsebine za tiktok (@hospicenursejulie) ter pravi, da želi ljudi poučiti o smrti in kako se nanjo pripraviti vnaprej.

Julie McFadden na tiktoku. FOTO: zaslonski posnetek

V pogovoru za The Sun je dejala: »Najboljši del mojega dela je izobraževanje bolnikov in družin o smrti in umiranju ter to, da sem jim čustvena in fizična podpora.« Ko je spregovorila o zadnjih trenutkih pred smrtjo, je pojasnila: »Večina ljudi nekaj reče, preden umre, in običajno je to 'Ljubim te' ali pa po imenu pokličejo svojo mamo oziroma očeta, ki sta običajno že mrtva.«

Pred kratkim je razpravljala tudi o nekaterih stvareh, ki se lahko zgodijo ob koncu človekovega življenja in so videti »nenormalne«, a so »v resnici popolnoma normalne«. Sem spadajo spremembe v dihanju, hropenje, spremembe v barvi kože in vročina. »To so normalne spremembe in niso boleče ali neprijetne. Naša telesa ob koncu življenja poskrbijo zase – manj kot v to posegamo, bolje je,« je še pojasnila.

Julie McFadden lahko spremljate tukaj.