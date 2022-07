Psihologija barv: To o vas pove vaša najljubša barva

Za vse, kar nam je v življenju všeč in za tisto, česar ne maramo, obstaja psihološka razlaga. Pri barvah ni nič drugače. Poglejte torej, kaj o vas pove vaš najljubši odtenek. Morda razkriva lastnosti, ki se jih še sami ne zavedate prav dobro.

Modra

Ste umirjeni, zanesljivi, verodostojni in drugi vam vedno lahko zaupajo. Ste kot ocean: na zunaj mogočni in močni, v sebi pa velikokrat skrivate tudi nežnejšo, ranljivejšo plat.

Vedno hrepenite po harmoniji in složnosti ter ste skrbni in darežljivi do vseh, ki vas obdajajo, zlasti do tistih, ki se znajdejo v stiski.

Rdeča

Ste pogumni, glasni, hudomušni in polni energije. Ste avanturistični, spontani in obožujete vse, kar po vaših žilah požene adrenalin. Premorete veliko strasti do življenja, ste ambiciozni in tekmovalni. Radi ste v središču pozornosti.

Obožujete življenje in ga živite na polno v vseh pogledih.

Zelena

Po naravi ste praktični, zvesti in dosledni. Vaša najbolj izrazita vrlina je stabilnost, hkrati ste vedno v stiku s svojimi mislimi in čustvi.

Brez pretiranega truda v svojo bližino privabljate druge, saj cenijo vašo prizemljenost in zaščitniško naravo. Vse to so lastnosti, zaradi katerih vas imajo radi vsi, ki vas poznajo in vas upravičeno cenijo ter spoštujejo.

Črna

Odlikujeta vas močna volja in vztrajnost. Radi imata prestiž in občutek moči, ne ustrašite se ničesar, kar vam nameni življenje.

Drugim se zdite nekoliko skrivnostni, velikokrat že kar zastrašujoči, hkrati pa očarljivi in zanimivi. Zahtevni ste do drugih in do sebe, druge težko spustite blizu, a tako, kot vaša priljubljena barva, ste brezčasni, sofisticirani in premorete veliko stila ter elegance.

Bela

Ste preprosti, umirjeni in v življenju najbolj cenite red. Po naravi ste optimistični, na življenje gledate s pozitivne plati, tudi glede prihodnosti niste pretirano zaskrbljeni.

Drugi so radi v vaši bližini, saj ste vedno dobre volje in izžarevate pozitivno energijo.

Tveganje ni vaša domena, raje igrate na zanesljivost in varnost, hitro opazite podrobnosti ter ste pogosto sami sebi dovolj in cenite čas, ki si ga lahko vzamete zase.

Rjava

Ste umirjeni, vselej zbrani in včasih delujete malo hladno. Najbolj cenite stabilnost, ste zvesti, skromni in zanesljivi. Ste odličen prijatelj, izjemen starš in dober partner.

Ni vas strah trdega dela ter premorete tudi prijazno plat, zaradi katere se drugi k vam radi zatekajo po nasvet ali tolažbo.

Rumena

Po naravi ste radovedni in uživate v učenju novih stvari. Vedno iščete srečo ter osebno izpolnitev. Druge radi spravljate v dobro voljo, kajti takšni ste po naravi tudi sami.

Ste inteligentni, premorete izjemno koncentracijo in pozornost. Veste, kako lepo živeti, res pa je, da včasih svoje stiske in težave skrivate za nasmehom.

Rožnata

Tako, kot ta barva, ste tudi sami topli, ljubeči, prijazni in občutljivi na krivice. Po naravi ste skrbnik in v odnose vedno več vlagate, kot iz njih dobite, kar pa vas prav nič ne moti.

Ste romantična duša in večni idealist. Zaradi pozorne in sočutne narave vedno veste, kako ravnati v odnosu z drugimi, ne glede na to, kakšne narave so ti. Velikokrat predstavljate neusahljiv vir tolažbe, ste občutljivi in včasih že kar malo naivni, a tudi v tem se skriva velik del vaše očarljivosti.

Vijolična

Umetniški tip. Ste zelo intuitivni in pogosto vas zanimajo duhovne ter spiritualne plati življenja. V vsem, kar vas obdaja ali s čimer pridete v stik, iščete globlji pomen.

Pozorni ste na najmanjše podrobnosti, dobro opazujete in analizirate vse, kar se vam ali vašim bližnjim pripeti.

Ste nekakšen vizionar, dobro presojate značaje, vaše razpoloženje res hitro niha, a to le zato, ker ste dovzetni za dražljaje iz okolja in za počutja ljudi, ki vas obdajajo.

Srebrna

Po naravi ste mislec, premorete bujno domišljijo in na stvari vedno gledate z drugačnega zornega kota od večine. Imate veliko življenjskih izkušenj in vedno z veseljem delite zgodbice ali na podlagi svojih doživetji drugim pomagate.

Ste močni in iznajdljivi, premorete veliko samozavesti ter zaupanja vase in s svojo energijo druge hitro pritegnete v svoj krog. S težavami se spoprijemate mirno in dostojanstveno, zdi se, kot da vam nič ne more izbrisati nasmeha z obraza.

Zlata

Tako kot vašo priljubljeno barvo, tudi vas vedno, kjer se pojavite, drugi hitro opazijo. Vselej se trudite izstopati iz množice in vedno iščete načine, kako bi bili še bolj posebni ter kako bi prevzeli vodstvo.

Ste super samozavestni, karizmatični in drugi vam zlahka sledijo. Dobro veste, česa si želite in tudi, kako to doseči, hkrati ste izjemno darežljivi in vedno bolj, od kvantitete, cenite kvaliteto.