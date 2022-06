Prva stvar, ki jo vidite na sliki, razkrije vaše prevladujoče lastnosti: ne morete jih skriti

Način, kako doživljate to sliko oziroma optično iluzijo, razkriva vaše miselne procese in podrobnosti o tem, ali ste oseba, pri kateri prevladuje leva oziroma desna stran možganov. Splošno znano je, da tisti z dominantno levo stranjo možganov rešujejo probleme analitično in logično razmišljajo, medtem ko so tisti, ki bolj uporabljajo desno stran možganov, ustvarjalni in intuitivni posamezniki. Prva žival, ki jo vidite, naj bi tako razkrila vaše prevladujoče lastnosti, ki vas opredeljujejo. Kaj ste najprej ugledali?

Zebre

Tisti, ki so najprej videli zebre, so karizmatični, vplivni ljudje, ki imajo smisel za humor in sovražijo dolgčas. Ste družabna oseba in se običajno počutite negotovo, ko ste sami. Ljudi privlačijo vaše brezhibne komunikacijske sposobnosti.

Lev

Če najprej opazite leva, ste polni ponosa in vaš ego vam je najpomembnejši. Vaša močna volja in odločnost vas delata drugačne. Lev predstavlja močnega vodjo in tisti, ki so najprej ugledali, so večinoma dominantni ter se ne bojijo prevzeti vodenja.

Lev in zebre

Ljudje, ki so opazili tako leve kot zebre, so idealni voditelji, ki znajo najti ravnovesje med prevlado in delom. Mimogrede, le pet odstotkov ljudi naj bi videlo tako leva kot tudi zebre.

Ptica, ki sedi na zebri

Če vam uspe opaziti ptico, ki sedi na zebri, tik pod njenim levjim očesom, to pomeni, da ste perfekcionist. Stvari morajo biti narejene do pike natančno in verjamete, da nič, kar počnete, ni vredno truda, razen če ni popolno. Pristop k življenju »vse ali nič« ni nič manj kot občudovanja vreden, vendar je včasih lahko težak.