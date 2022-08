Prva pomoč za mirnejše življenje

Guruji pravijo, da je prvi korak na duhovni poti, če si želite spremembe, da opazujete svoj um. Oddaljite se od njega in ga opazujte kot zunanji opazovalec. Odkrijte, s čim se najbolj poistovetite. Kateri vzorci razmišljanja prevladujejo pri vas? Spoznanje, da vaš um oziroma ego v resnici niste vi sami, vam bo prineslo brezmejno svobodo. Zavedajte se tudi, da negativne misli izhajajo iz vaše navezanosti na stvari in ljudi. Opazovanje je torej prvi korak do spremembe, saj boste tako hitro opazili, kaj počnete. Prav tako je pomembno, da razlikujte med glasom svojega ega in resnično situacijo. Um ali ego vam lahko na primer pravi, da vam je to, da niste dobili nečesa, kar ste si želeli, uničilo življenje. V resnici pa ste razočarani zaradi nečesa, česar sploh niste imeli. Nobene izgube niste doživeli. Nič se ni spremenilo, razen tega, za kar ste si prizadevali v prihodnosti. Če ste iskreni s sabo, vidite, da se vaš um moti. Pomembno je tudi, da sprejmete negotovost. Čeprav se bo to slišalo nenavadno, nam sprejemanje neznanega prinaša varnost.

Sprejmite življenje v vseh odtenkih. FOTO: Franz12, Getty Images

Ajurvedski zdravnik in guru Deepak Chopra pravi: »Tisti, ki iščejo varnost v zunanjem svetu, jo lovijo vse življenje. Ko spustite svojo navezanost na iluzijo varnosti, ki je v resnici navezanost na poznano, pa stopite v polje vseh možnosti. Tam boste našli pravo srečo, obilje in izpolnjenost.« Duhovni učitelji svetujejo tudi, da redno meditirate, saj je to odlična tehnika, s katero lahko izstopite iz uma in neprizadeto opazujete, kaj se dogaja. Naš um je pogojen z željami, usmerjen je v preteklost in prihodnost in nesrečen, ko se stvari ne odvijajo po naši volji. Zato ga samo opazujte in objektivno presojajte svojo resničnost in dogodke v njej. Negativna čustva naj vas ne vznemirijo. Ne obremenjujte se z njimi in se zavedajte njihove minljivosti, saj so kot oblaki, ki se premikajo po nebu. Sprejmite vse odtenke življenja in bodite hvaležni, da se zavedate, kaj čutite, zaradi česar se lahko odločate, ali boste pustili, da vas premaga negativnost ali ne. Indijski guru Osho takole pojasnjuje, zakaj je pomembno sprejeti vsa svoja čustva: »Žalost prinaša globino, veselje pa nas dvigne. Žalost nam daje korenine, sreča pa veje. Sreča je kot drevo, ki se vzpenja v nebo, žalost korenine, ki nas povezujejo z maternico Zemlje. Oboje potrebujemo, in višje ko raste drevo, globlje so njegove korenine. Oboje je povezano in v ravnovesju.«