Proti anemiji in višku kilogramov

FOTO: Photomaru/Getty Images

So odličen vir vitamina C, ki krepi odpornost in spodbuja kolagen, zaradi katerega je koža elastična.

Rdeče dišeče jagode niso le izvrstnega videza in okusa, že iz antike so znane kot zdravilne, in če nanje niste alergični, si jih le privoščite, zdaj je njihov čas.Jagode so polne vitaminov, zlasti veliko vsebujejo vitamina C, ki varuje celice, ima pomembno vlogo pri krepitvi imunskega sistema, pomaga telesu absorbirati železo in pomaga pri nastanku kolagena. Vsebujejo še vitamin A, vlaknine, železo in folno kislino, ki jo zlasti potrebujejo nosečnice. Rdeči sadeži so polni anitoksidantov, s pomočjo katerih se borimo proti okužbam, obenem pa izboljšujejo tudi zdravje možganov. Vlaknine v jagodah so pomembne za zdravje želodca, prebavo, uravnavanje sladkorja v krvi in vzdrževanje normalne ravni holesterola, tudi nižanje krvnega tlaka. Tudi za hujšanje so primerne, so nizkokalorične, spodbujajo metabolizem in krotijo apetit.Ljudska medicina priporoča čaj iz listov (gozdnih jagod) pri prebavnih motnjah, ekcemih, vnetju grla, tudi prehladu in bolečinah v kosteh, plodove pa pri okrevanju po bolezni, za krepitev imunskega sistema in preprečevanje slabokrvnosti, pri težavah z jetri, za preprečevanje težav z želodcem, tudi pri artritisu in revmi.Dve polni žlici suhih jagodnih listov prelijemo z 250 ml vrele vode, pokrijemo in po 15 minutah precedimo. Pijemo trikrat na dan po obroku, pripravek pa lahko uporabimo tudi za grgranje. Če si jih boste privoščili zvečer, boste zjutraj spočiti, polni energije, saj čistijo organizem, delujejo protivnetno in protibakterijsko, pomagajo blažiti vnetja, nižajo vročino, blažijo bolečine v mišicah.Tudi zunanje jih uporabljamo, enkrat na teden si z njimi nežno zmasiramo obraz, kašo pustimo deset minut na obrazu in potem speremo z mlačno vodo. Koža bo očiščena, gladka in napeta. Poleg vsega zapisanega naj bi, kot verjamejo ponekod, delovale kot afrodiziak, krepile libido, ljubezensko moč, nič čudnega, da so v kombinaciji s šampanjcem sinonim za romantiko.