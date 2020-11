Privoščite si mlečno kopel, ta ima številne blagodejne učinke

Mleko je super za kožo, vlaži jo in ji vrača sijaj.

Od nekdaj so ženske uporabljale mleko v imenu lepote, najbolj znana je zagotovo prelepa Kleopatra, ki se je v njem kar kopala.Mlečna kopel blagodejno vpliva na kožo: umirja jo in vlaži, spodbuja obnavljanje in nam tako pomaga v boju proti staranju. Proteini in vitamini iz mleka bodo pomagali ublažiti vnetje in rdečino po pretiranem sončenju, tudi izpuščaje naj bi blažilo.Najpogosteje posegamo po kravjem mleku, ker je najcenejše, naj bo polnomastno, saj bo tako najbolj nahranilo kožo. In kako si pripravimo mlečno kopel? V kad natočimo toplo vodo, ki ji dodamo pol litra mleka, zvrhano žlico medu in po želji žličko najljubše kopalne soli. Premešamo, zlezemo v vodo in se sproščamo 20 minut, z mešanico si umijemo tudi (očiščen) obraz in lase. Pripravimo si lahko kopel za roke ali noge: pol litra mleka segrejemo do toplega, dodamo dve žlici medu in prav toliko oljčnega olja, premešamo in v mešanico za 15 minut pomolimo roke ali stopala.Tudi masko si lahko naredimo: dve žlici ovsenih kosmičev pomešamo s štirimi ali petimi žlicami toplega mleka, počakamo nekaj minut, potem pa jih nanesemo na očiščen obraz, vrat in dekolte; speremo po 15 minutah. Če mleko uporabljamo za piling, bo mlečna kislina v njem delovala kot blaga alfa hidroksi kislina; tako bomo odstranili odmrle celice kože, hkrati pa bo pripomoglo k enakomernejši in bolj gladki koži. Žlico sladkorja ali zdroba pomešamo s toliko mleka, da dobimo pasto, zmes s krožnimi gibi nanesemo na obraz, ne pritiskamo močno, potem speremo z mlačno vodo.Je mlečna kopel varna? Je, a ni primerna za vse. Če imate zelo občutljivo kožo ali alergijo na mleko, potem mleka v imenu lepote ne uporabljajte. In tudi sicer si mlečnih kopeli ne pripravljajte prepogosto, enkrat na teden (ali še redkeje) bo povsem dovolj.