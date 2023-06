Privoščite si domačo pedikuro, zdaj pravi čas

V začetku poletja je dobro osvežiti stopala, saj prihaja čas, ko jih bomo razkazovali v sandalih. A suha in trda koža ter zanemarjeni nohti niso videti najlepše in privlačno, zato si kar doma naredite pedikuro.

Stopala najprej namočite v toplo vodo, lahko ji dodate sol.

Potrebujete brisače, plitvejšo posodo, denimo lavor, če ga nimate, pa vedro, pilo za pete, škarje za nohte in obnohtno kožico ter vlažilno kremo. In lak, če boste nohte na koncu obarvali z najljubšo barvo. Pa poglejmo.

Najprej je treba namočiti stopala. V posodo vlijte mlačno vodo, vanjo pa malo soli, lahko je dišeča, tista, ki jo sicer uporabljate za kopel, potem vanjo za petnajst minut potopite stopala. V vodo lahko kanete tudi kapljico najljubšega eteričnega olja. Potem stopalo, ki se ga boste lotili najprej, osušite z brisačo. Vzemite gobico ali pilo za odstranjevanje suhe kože na petah in podrgnite, prav tako na stopalu in povsod, kjer je koža suha in odebeljena.

Kožo na stopalu bo omehčal tudi piling za noge, če ga nimate, si ga pripravite sami; potrebujete malo sladkorja in malo vode, podrgnite po koži in sperite. Pilo ali gobico za odstranjevanje suhe kože uporabljajte redno, vsak dan, najbolje med kopanjema ali prhanjem, tako se koža ne bo odebelila, stopala pa bodo mehkejša in seveda lepša.



S pilo odstranite suho kožo.

Zaradi kreme bo koža mehka, navlažena.

Če si morate postriči nohte, je zdaj pravi čas za to. Postrizite jih naravnost in po potrebi popilite. Potem stopalo namažite s kremo, vtrite jo v kožo, zlasti pa petah, ne pozabite na nohte in kožico okoli njih, ki je rada suha. Lahko uporabite namensko kremo za stopala, s katero preprečujemo nastajanje suhe in trde kože ter otiščancev, a mirne duše lahko uporabite kremo, ki jo sicer uporabljate za telo, ali celo kremo za roke. S kremo ali oljem jo boste zmehčali, nato pa jo previdno potisnite nazaj.Zdaj je čas za lakiranje. Med prste vtaknite nekaj vate ali papirnate robčke, da se ne boste umazali z lakom in bo delo lažje, izberite klasično rdečo ali bolj moderne modre ali zelene odtenke.