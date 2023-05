Prispevek k varnejši družbi

Slednji sovpada s 150. obletnico ustanovitve Mednarodne meteorološke organizacije, ki je predhodnica Svetovne meteorološke organizacije, slednja pa letos praznuje 70-letnico obstoja. To je priložnost za pregled dosežkov in predstavitev napredka pa tudi možnosti, ki se z razvojem tehnologije odpirajo v prihodnje.

V vseh letih obstoja se je meteorološka skupnost trudila, da bi družbi ponudila čim boljše informacije in storitve, ki bi pripomogle k varnejši, uspešnejši in bolj zdravi družbi. Svetovna meteorološka organizacija prispeva k širjenju meteorološkega znanja in tehnologij ter zagotavlja izmenjavo podatkov med državami, saj brez hitrega in obsežnega pretoka podatkov napovedovanje vremena, predvsem pa opozarjanje na nevarne in škodljive vremenske ter podnebne pojave, ne bi bilo mogoče.

Pravočasna opozorila so pomembna

Morda se sprašujete, kakšno povezavo ima vreme z zagotavljanjem varnejšega in zdravega življenjskega okolja. Vreme odločilno vpliva na kopičenje oziroma redčenje onesnaževal v zraku. Najhujši primeri onesnaženja zraka s hudimi zdravstvenimi posledicami so se zgodili prav ob stabilnem vremenu in brezvetrju. Segrevanje ozračja prispeva k vse pogostejšim in intenzivnejšim vročinskim valovom, ki povzročajo povečanje umrljivosti in zdravstvenih težav prebivalstva. Poleg tega so tu še vremenske ujme, ki lahko povzročijo poškodbe ali celo zahtevajo življenja, poplave lahko onesnažijo vire pitne vode, hude suše pa poslabšajo kakovost vode, v skrajnih primerih tudi njeno pomanjkanje. Vremenske ujme lahko uničijo pridelek ali poslabšajo njegovo kakovost. Pravočasna opozorila na nevarne vremenske dogodke so postala ena izmed ključnih nalog državnih meteoroloških služb.

Svetovna meteorološka organizacija je s Svetovno zdravstveno organizacijo tudi pobudnica razvoja sodobnih načinov za obveščanje prebivalcev, na primer o jakosti sončnega UV-sevanja, ki je v majhnih količinah ugodno, v čezmerni količini pa nevarno.

Neločljivo povezana

Ker sta podnebje in vodni krog neločljivo povezana, ima hidrologija zelo pomembno vlogo v Svetovni meteorološki organizaciji. Letošnji svetovni dan voda je naslovljen pospeševanje sprememb, saj je v svetu še vedno veliko ljudi, katerih dostop do sanitarij in pitne vode je nezadosten oziroma ogrožen. Šesti cilj trajnostnega razvoja Združenih narodov predvideva zagotovitev vode in sanitarij za vse zemljane do leta 2030.