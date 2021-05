Prisotnost ob rojstvu je privilegij

Pandemija zahteva veliko prilagoditev. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Vidijo iskrice v naših očeh, slišijo toplino glasu in čutijo dotik roke.

Zaupanje in občutek varnosti

Letošnji mednarodni dan poteka pod geslom Upoštevajte podatke, vlagajte v babice, ki ga je izbrala Mednarodna konfederacija babic in poudarja, da podatki kažejo, da so ravno babice tiste, ki lahko preprečijo nepotrebne smrti žensk in novorojenčkov. V Sekciji medicinskih sester in babic, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze, na ta dan običajno organizirajo številne dogodke, letos so se morali prilagoditi razmeram, pojasnjuje Matkova: »Kljub vsemu pa smo pri promociji poklica babice dejavni na druge načine. Izdali smo knjigo Babice v Kranju in okolici do leta 1950 in tako počastili zgodovino. Izdali pa smo tudi dokument Poklicne aktivnosti in kompetence izvajalcev v dejavnosti babištva.«

Babice so bile od nekdaj prisotne pri najbolj čarobnem trenutku, začetku novega življenja. A od starih časov, ko so ženski stale ob strani zgolj ob porodu, pa do danes se je to poslanstvo obogatilo z obsežnim znanjem in strokovnostjo.»Nekoč je bila vaška babica tista, ki je spremljala žensko ob porodu, ji ponujala oporo in pomoč z znanjem, ki ga je pridobila od starejših vaških babic ali pa zdravnikov,« pojasnjuje, predsednica Sekcije medicinskih sester in babic pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.»Znanje se je prenašalo po ustnem izročilu vse do 1753., ko je bila ustanovljena prva babiška šola. Izšolane babice so imele ogromno strokovnega znanja, ki je zagotovilo boljšo obravnavo žensk in otrok. Danes smo izučene za poklic, ki zajema predporodno varstvo, spremljanje zdrave nosečnosti, zdravstvenovzgojno izobraževanje, delovanje v porodnišnici na vseh delovnih mestih, povezanih s sprejemom v porodnišnico in vodenjem poroda, skrb po porodu za žensko in novorojenčka ter odpust v domače okolje. V izobraževalnem procesu pridobimo veliko znanja, kar je temelj za kakovostno obravnavo žensk in novorojenčkov.«Vloga babice je danes bistveno vidnejša kot nekoč, ženske jim izkazujejo izjemno zaupanje ter jim v roke polagajo svoje in življenje naraščaja, je ponosna sogovornica: »Ženske v različnih obdobjih življenja potrebujejo in iščejo različne informacije in babice smo jim pri tem na voljo. Imamo izjemno čast, da smo tako močno prepletene z ženskami, družinami in otroki. Biti prisoten ob rojstvu novega bitja je izjemen privilegij, biti del njihove intime, pridobiti zaupanje in biti hkrati hvaležen za svoje poslanstvo je odraz, kako pomembno vlogo imamo babice. Družba tako kot nekoč tudi danes ceni našo strokovnost in samostojnost, kar zagotovo občutimo in smo za to hvaležne, želimo pa si, da bi vrednost našega dela prepoznali tudi politični odločevalci.«Temelj vsakega dobrega odnosa je zaupanje, tako tudi med babico in nosečnico ter njenim partnerjem, poudarja Matkova ob mednarodnem dnevu babic: »Pomembno je, da se vsi vpleteni počutijo dobro. Zaupanje pomaga pri udobni namestitvi v porodni sobi, pri sproščanju telesa, tako fizično kot psihično, in pri poteku poroda. Povezovanje staršev z novorojenčkom je ključno za vse nadaljnje izzive starševstva,« nadaljuje Matkova in sklene, da je pandemija koronavirusne bolezni za babištvo še poseben izziv: »Spremenjenim razmeram je bilo treba prilagoditi spremljanje in vodenje poroda, izobraževalna srečanja v živo so zamenjale različne spletne platforme. Prizadevamo si, da bi ženske spremembo čim manj občutile, trudimo se vzpostaviti zaupanje, jim dati občutek varnosti in omogočiti lepo porodno izkušnjo. Prav zato smo zdaj še toliko bolj pozorne na malenkosti, ki jim veliko pomenijo. Nasmeha na naših obrazih resda ne vidijo, vidijo pa iskrice v naših očeh, slišijo toplino glasu in čutijo dotik roke.«