Pripravljeni na prehlad in gripo: to ne sme manjkati v domači lekarni

Zima je v začetku tedna pokazala zobe, čeprav dnevne temperature še vedno niso tako nizke, da bi morali iz omare res vzeti najdebelejše volnene puloverje. So pa, tako kot pač vsako zimo, spet na pohodu različni virusi. Če poleti in jeseni nismo dovolj skrbeli za svoj imunski sistem, se torej dovolj ukvarjali z rekreacijo in uživali uravnotežene prehrane, obstaja velika verjetnost, da bomo postali žrtev enega od sezonskih virusov. Pri lajšanju težav si pomagamo z domačo lekarno.

Za čiščenje nosu uporabljajte fiziološko raztopino. FOTO: Centralitalliance/Getty Images

Skoraj vsakdo ima doma vsaj eno škatlico paracetamola, s katerim si pomagamo pri zniževanju povišane telesne temperature, bolečin v glavi in lajšanju simptomov gripe in prehlada. Zdravniki svetujejo, da s tovrstnimi zdravili ne pretiravamo, saj lahko škodujemo jetrom. Vsekakor ni dobro, da ob jemanju tablet pijemo alkohol. Priporočljivo je imeti tudi tablete z ibuprofenom, ki prav tako zmanjšajo bolečino in hkrati omejijo vnetje. Pred jemanjem prvega ali drugega, tudi kar se tiče dnevne količine, se je dobro posvetovati z zdravnikom. Za čiščenje nosnih in obnosnih poti čez dan uporabljajte fiziološko raztopino.

V domači lekarni je dobro imeti tudi zdravila, ki nevtralizirajo želodčno kislino, pomagajo nam lahko pri hujših želodčnih težavah. Hkrati je treba spremeniti način življenja, saj se lahko težavam izognemo, če se izogibamo alkoholu in cigaretam. In poskrbimo za uravnoteženo, zdravo prehrano, da o redni telesni dejavnosti ne govorimo. Na tak način se boste najverjetneje izognili tudi prebavnim motnjam oziroma bolečinam v črevesju, napihnjenosti in podobno. Če se te klub temu pojavijo, imejte pri roki kapsule encima s probiotiki.

Pozimi so seveda nepogrešljive pastile, s katerimi se borimo proti suhemu in vnetemu grlu.

Poleg tega si v omarici naredite prostor za različne dodatke, s katerimi si okrepite imunski sistem. O tem, katere bi bilo dobro vzeti in ali sploh jih, se posvetujte z zdravnikom; kot so pokazale raziskave, vitamine in minerale v telo vnesemo z uravnoteženo zdravo prehrano. Pozimi večini Slovencev primanjkuje vitamina D, dodajamo ga s pastilami, kapljicami, tableti, saj ga s prehrano ne dobimo dovolj in ni dovolj sonca.

Tako kot vitamin C, ki ga dobimo z uživanjem citrusov, tudi krompirja in šipka, iz katerega si skuhamo čaj in mu dodamo žličko medu. Tudi žajbelj koristi: deluje protivnetno, pomaga izločati sluz iz dihal, pomaga pri prehladih in gripoznih obolenjih. Nekateri prisegajo na cink, dobimo ga lahko tudi v obliki tablet. Pozimi so seveda nepogrešljive pastile, ki lajšajo bolečine pri vnetem žrelu.