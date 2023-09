Pripravite si losjon za kožo, ki odstranjuje pigmentne madeže

Ko se poletje konča, je na koži velikokrat opaziti temnejše predele kože oziroma madeže, ki so posledica pretiranega izpostavljanja soncu.

Te lahko odstranite s preprostim losjonom, ki lahko iz samo dveh sestavin nastane v vaši kuhinji.

Zanj potrebujete liste peteršilja in sok limone ali jabolčni kis.

Peteršilj je bogat z vitamini in minerali, vsebuje eterična olja, kalij in mangan. V svetu lepote je že dolgo znan po sposobnosti beljenja in regeneracije kože ter je idealen za mastno in mešano polt.

Za domači losjon iz njega potrebujete

Dve žlici sesekljanih listov svežega peteršilja.

Žličko soka limone ali jabolčnega kisa.

200 mililitrov vode.

Priprava

Peteršilj prelijte z vrelo vodo in na zmernem ognju kuhajte še 15 minut.

Odstavite in počakajte, da se mešanica pohladi.

Precedite in dodajte kis ali sok limone.

V steklenički hranite pet do šest dni.

Z losjonom kožo navlažite zjutraj in zvečer.

Z redno uporabo bodo temni madeži manj opazni.