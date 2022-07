Plavanje je primerno za prav vse

Poletje nas navdušuje tudi s številnimi priložnostmi za kakovostno rekreacijo, na vrhu seznama pa je nedvomno plavanje. Športna disciplina, ki je primerna za prav vsakogar, ima mnoge blagodejne koristi, zato si v prihodnjih tednih privoščimo čim več zaveslajev.

Ne pritiska na sklepe

Motivacije nam nikakor ne manjka, kajti plavanje med drugim pomaga tudi pri odpravi odvečnih kilogramov, saj aktivira prav vse mišice in spodbuja h kurjenju kalorij. In kar je najboljše, pri plavanju, če ravnamo zmerno in poslušamo svoje telo, se je tako rekoč nemogoče poškodovati! Pri tem velja omeniti, da je takšna vadba izjemno učinkovita, saj voda zahteva dodaten napor, a obenem ne čutimo pritiska na sklepe, tudi občutek naprezanja je manjši, pri tem pa sami spodbujamo hitrost in intenzivnost.

V vodi lahko brezskrbno uživajo vse generacije. FOTO: Viewapart/Getty Images

Kdor redno plava, ne samo poleti, je tudi na splošno v odlični telesni pripravljenosti, mnogi pa celo prisegajo, da so zaradi pogostih zaveslajev videti mlajši. Ne nazadnje je plavanje primerno za vse generacije in ljudi vseh postav: predvsem tisti, ki se spopadajo z debelostjo, se lahko mirno sprostijo v vodi, saj plavanje, kot rečeno, ne pritiska na sklepe in tako ne obremenjuje kosti, primerno je tudi za osebe z artritisom, tiste, ki okrevajo po poškodbi, nosečnice, dojenčke, otroke, ki se v vodi neizmerno zabavajo, invalide, skratka: vse! In ker je aerobna vadba, učinkovito podpira tudi srčno-žilni sistem in preprečuje različna nevarna obolenja.

Plavanje sprošča in pomaga odpravljati stres; voda pomirja in poskrbi, da izklopimo vse motilce v svoji okolici. Ugodno vpliva na kognitivne sposobnosti, pomaga odpravljati tesnobna in depresivna občutja ter nespečnost, izboljšuje razpoloženje in dviguje samopodobo. Krepi dihala oziroma povečuje zmogljivost pljuč, pomaga tudi obolelim za astmo.

Za otroke je skrajno zabavno. FOTO: Famveld/Getty Images

Dobrodošlo je tudi pri sladkornih bolnikih, saj izboljšuje raven sladkorja pri tistih z diabetesom tipa 2. V poletni vročini ima voda ohlajevalni učinek, zato s plavanjem zmanjšujemo možnosti za pregrevanje, če si izberemo naravno vodno površino namesto bazena, pa se lahko povežemo z naravo in še povečamo občutek sprostitve in užitka. Pri vsem pa ne pozabimo, da je varnost na prvem mestu, zato v vodo nikoli ne gremo sami oziroma o svojem treningu vedno nekoga prej obvestimo. Tudi z intenzivnostjo ne pretiravajmo, če nismo tudi sicer redno telesno aktivni. Petnajstminutni intervali bodo za začetek zadostovali, sčasoma lahko čas, preživet v vodi, podaljšujemo in pri tem izbiramo različne plavalne sloge.