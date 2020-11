Primerna nega kože v menopavzi

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Pri suhi koži si pomagamo z alfa hidroksi kislinami, ki izboljšujejo vlažnost. FOTO: Erstudiostok/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zategovanje preprečimo z mastnimi in vlažilnimi kremami. FOTO: Fizkes/Getty Images

S starostjo se zmanjša tvorba kolagena in elastana v koži, ta postane tanjša, manj elastična in povešena, pojavijo se gube.

S staranjem koža izgublja vlago in naravno maščobo, ta proces se začne že v mladosti, prve gubice opazimo v tridesetih letih, prav tako, da je koža manj mastna kot v mladosti. Še nekaj let pozneje lahko občutimo zategovanje kože na obrazu po umivanju, zaradi česar sežemo po bogatejših, bolj mastnih in vlažilnih kremah.V življenju vsake ženske obstaja obdobje, v katerem se zgodijo opaznejše spremembe na koži, to je menopavza. Zanje je v prvi vrsti kriv nagel upad spolnih hormonov, predvsem estrogena, ter s tem funkcij, ki jih imajo pri ohranjanju zdravja in vitalnosti kože.Estrogen je tesno povezan z različnimi funkcijami kože, pomemben je za njeno normalno delovanje, spodbuja tvorbo kolagena, hialuronske kisline, ohranja vlažnost. Tudi upad progesterona vpliva na kožo, ta hormon namreč pripomore k njeni elastičnosti. Manj ko je estrogena, tanjša postaja, bolj suha, krhka, izgublja elastičnost in sijaj, gube, se zdi, nastajajo kot po tekočem traku. Proces je, seveda, povsem normalen, a se ga prav nobena ženska ne veseli.Povedano drugače: upad spolnih hormonov pomeni, da je oslabljena zaščitna bariera naše kože. Zato moramo storiti vse, da bi popravili oziroma preprečili škodo. Poškodovana bariera je namreč bolj dovzetna za vnetje, kar lahko povzroči različne težave, tudi gube, koža lahko postane pordela. Pomagamo si z nežnim pilingom, ki bo osvežil videz in preprečil mašenje por: sežemo po toniku, ki vsebuje alfa hidroksi kisline.Tudi vlažilni serumi s hialuronsko kislino naj postanejo del redne nege: koža bo bolj napeta, gladka, gube pa manj izražene. Da je C-vitamin nujen za odpornost, vemo, pomemben pa je tudi za kožo, saj se z njegovo pomočjo laže brani pred okoljskim onesnaženjem, obenem pa manjša pigmentacijo, zaradi česar je koža svetlejša. Kaj pa kolagen?V prvih petih letih menopavze upade za 30 odstotkov, zato si pomagamo z retinolom (vitaminom A). Začnemo postopoma, da se koža nanj privadi, in uporabljamo veliko vlažilne kreme, da preprečimo suhost. Pomagajo nam lahko maščobne kisline, tako v prehrani kot negi: nekatere kreme so prilagojene prav zreli koži. Suhe kože se lotimo tudi od znotraj, kar pomeni, da moramo dovolj piti in zdravo jesti, predvsem veliko zelenjave in sadja.