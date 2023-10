Z leti se mnogi redijo, pridobivajo kilograme. In čeprav nekaj dodatnih kilogramov morda ni slišati resno, imajo lahko resne posledice, opozarjajo strokovnjaki. Debelost je bolezen že sama po sebi in obenem dejavnik tveganja za veliko drugih bolezenskih stanj, tudi takih, ki ogrožajo življenje.

Če posameznik ne pazi, se bodo kilogrami kopičili, hujšanje oziroma izgubljanje kilogramov pa bo težava, pravijo strokovnjaki in dodajajo, da težave, ki jih prinaša čezmerna telesna teža, vplivajo na tako rekoč sleherni del telesa, od žil, možganov in srca do jeter, mehurja, kosti in sklepov.

Pridobivanje teže

Morda se zdi, da se redimo, ker nam je hrana okusna, zelo okusna. A raziskave so pokazale, da debelost za 25 odstotkov zmanjša naše receptorje za okus. In prav zato mnogi jedo še več: saj poskušajo doživeti isti bogat okus kot prej. Pridobivanje teže viša možnosti za (nenadni) glavobol. Po podatkih ameriškega centra za migrene debelejši pogosteje trpijo za kroničnimi migrenami. Raziskovalci so analizirali 12 raziskav, v katerih je sodelovalo več kot 288.000 ljudi, in odkrili, da imajo debeli (ITM več kot 30) za 27 odstotkov več možnosti za migrene v primerjavi z normalno težkimi. Raziskava sicer ni dokazala, da debelost povzroča migrene, ima pa lahko maščobno tkivo pomembno vlogo pri nastanku migrene, pravijo znanstveniki.

Po neki raziskavi obstaja močna povezanost med depresijo in povečanjem telesne teže, zlasti med ženskami: presežek kilogramov med drugim povzroča nizko samopodobo, povezano z videzom. Izsledki neke druge raziskave kažejo, da imajo ljudje s čezmerno telesno težo za 55 odstotkov večje tveganje za razvoj depresije kot tisti z normalno.

Debelost vpliva tudi na duševno zdravje, nižja je samopodoba, prav tako samozavest.

Tveganje za težave z zanositvijo

Ena od posledic kopičenja kilogramov je tudi višje tveganje za težave z zanositvijo. Dodatno maščobno tkivo namreč vodi v hormonsko neravnovesje, to pa vpliva na menstrualni ciklus ženske in kakovost jajčec. Viša lahko tudi tveganje za zaplete v nosečnosti. Povečanje telesne teže je povezano s pomanjkanjem D-vitamina: ta v maščobah topni vitamin se ujame v maščobne celice in se ne sprosti v telo, ki ga potrebuje za pravilno delovanje, med drugim absorbira kalcij in spodbuja rast kosti, pomaga pa tudi pri zdravljenju avtoimunskih bolezni in kronične bolečine ter je nujen v boju proti depresiji.

Posamezniki, ki jim manjka tega vitamina, občutijo bolečine v mišicah, te postajajo šibkejše, kosti pa bolj krhke, kar lahko vodi v zlome. Debelost viša pritisk na sklepe, posledica je bolečina. Tudi probleme z dihanjem, apnejo, lahko povzroči debelost, in tudi smrčanje.

Presežek kilogramov pomeni dodatni stres za srce in viša tveganje za infarkt; visok krvni tlak, povišana raven slabega holesterola in povišan sladkor v krvi vplivajo na arterije in kot rečeno višajo tveganje za srčno kap.