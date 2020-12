Pri večini je neboleča

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Če so bolečine prehude, se posvetujte z ginekologom. FOTO: Deandrobot/Getty Images

Zadnja menstruacija

Menopavza nastopi okoli 50. leta starosti. V razvitem svetu se pojma drži nekaj slabšalnega, saj naj bi ženske svojo življenjsko vlogo do takrat že odigrale. Vendar seveda ni tako, saj ženske danes preživijo tretjino življenja po menopavzi, od tega deset in več let delovnega obdobja. Ne glede na to, veliko jih med menopavzo trpi zaradi nespečnosti, potenja, nekatere so nenehno živčne in razdražljive. Vse to so posledice hormonskega neravnovesja, pravijo zdravniki. Dodajajo, da so motnje spomina in koncentracije, spremembe razpoloženja, depresivno razpoloženje, pomanjkanje libida, nespečnost, utrujenost, nabiranje maščob v predelu trebuha, bolečine v sklepih, suha koža, glavoboli, tudi želja po sladkem najpogostejši znaki, ki nakazujejo, da se ženska bliža menopavzi ali v njej že je. Prehaja v obdobje, ko ni več plodna, menstruacije pa postanejo zelo različne, lahko so krajše in močnejše ali daljše in močnejše, lahko kakšen mesec tudi izostanejo. A ženska v menopavzo resnično preide šele, ko ji menstruacija izostane dvanajst mesecev zapored. Menopavza namreč pomeni zadnja menstruacija.

Higiena in gibanje

Predmenstrualne motnje

Ni ovir, da ženska v času ciklusa ne bi bila fizično dejavna.

Mesečna krvavitev je del življenja vsake ženske. S prvo postane plodna, pri deklicah se pojavi med 11. in 14. letom in lahko poteka povsem neopazno. Dolžina ciklusa je različna. Pojavi se lahko na 24 do 35 dni, povprečno na vsakih 28, in traja od tri do sedem dni.Menstruacija je krvavitev, ki sledi ovulaciji. Telo spolno zrele ženske se vsak mesec pripravlja na morebitno nosečnost. Vsak mesec dozori ena jajčna celica, in če po ovulaciji ne pride do zanositve, se neoplojena jajčna celica izloči s krvavitvijo, to je menstruacija. Takrat se odlušči zadebeljena sluznica, ki je prav tako pomembna, da bi se oplojena jajčna celica lažje ugnezdila.Čeprav je pri večini žensk menstruacija neboleča in mesečnemu ciklusu ne namenjajo velike pozornosti, razen da še bolj skrbijo za higieno, pa je lahko za marsikatero neprijetna izkušnja, ki jo spremljajo bolečina in krči, ti so lahko zmerni ali tudi precej bolj občutni. Po podatkih se boleče menstrualne krvavitve občasno pojavijo pri kar 75 odstotkih žensk.Velikokrat prinašajo še drisko, pogosto odvajanje vode, znojenje, občutek napihnjenosti v trebuhu, bolečine v križu in celo slabost in bruhanje.Ginekologi svetujejo, naj ženske, ki imajo boleče menstruacije z vsemi dodatnimi simptomi, za nasvet povprašajo svojega izbranega ginekologa, ki jim bo povedal tudi, ali bodo morale zaradi težav na pregled. Če se pojavijo izredne bolečine v spodnjem delu trebuha, če je prisotna tudi bolečina v križu in stegnih ter jih spremljajo še drugi omenjeni simptomi, je vsekakor treba k zdravniku, svetujejo ginekologi.V tem obdobju meseca je treba še bolj kot sicer skrbeti za higieno intimnih predelov, saj so ženske takrat najbolj izpostavljene okužbam sečil. Higienskih izdelkov za uporabo med menstruacijo je danes na voljo res veliko: tamponi, higienski vložki in menstrualne skodelice. Izbere naj tistega, ki ji najbolj ustreza glede jakosti krvavitve. A najbolj pomembno je, da jih menja redno in resnično pazi na higieno, poudarjajo ginekologi. Ti namesto namakanja v vodi svetujejo prhanje z mlačno vodo in milom, ki je namenjeno za intimno nego.Najrazličnejši nasveti so tudi glede menstruacije in fizične dejavnosti, eni zagovarjajo mirovanje, spet drugi, da mora biti ženska tudi takrat aktivna. Ginekologi pravijo, da ni nobenih ovir, a vseeno odsvetujejo preveč naprezanja. Še posebno če menstruacijo spremlja bolečina, ki tako ali tako onemogoča preveč fizične dejavnosti. Blagodejna je zmerna hoja. Z gibanjem se namreč sproščajo endorfini, ki blažijo bolečino in skrbijo za boljše razpoloženje. Tudi joga je odličen način, kako ublažiti bolečine med menstruacijo in poskrbeti za boljše razpoloženje. Z asanami poskrbimo tudi za boljšo prekrvitev reproduktivnih organov, zmanjšamo stres in se sprostimo.Menstruacijo lahko spremljajo predmenstrualne motnje, ki jih ginekologi strokovno imenujejo predmenstrualna disforična motnja in predmenstrualna razdražljivost. Gre za skupek telesnih, psiholoških in emocionalnih simptomov, povezanih s ciklusom, ki se pojavijo približno deset dni pred začetkom menstruacije in pri večini žensk izginejo ob pojavu krvavitve. Sindrom je zelo razširjen, saj prizadene skoraj vse v rodni dobi. Predmenstrualne motnje se pogosto začnejo v najstniških letih, zmerne do hude simptome izkusi najmanj 20 odstotkov mladostnic. Dokaj pogoste so tudi spremembe na koži, pojav aken in napihnjenost, seveda pa ne smemo pozabiti na spremembe v razpoloženju, na katere vpliva nihanje hormonskega ciklusa, zato je lahko takrat povečana potreba po določeni, največkrat nezdravi hrani.Čeprav drži, da imamo ženske običajno pred menstruacijo in med njo večji apetit in nam paše tudi bolj nenavadna hrana, pa posebnih omejitev in priporočil glede prehrane med menstruacijo ni, pravijo ginekologi. Je pa priporočljivo oziroma smiselno, da se vseeno izogibamo določenim živilom, ki povzročajo napihnjenost in zadrževanje vode v telesu. Ginekologi priporočajo, da se v tem času odrečemo uživanju alkohola, zelo mastni hrani, sladkim pijačam oziroma na splošno močno predelani hrani.