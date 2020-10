Pri težavah s sinusi ukrepamo takoj

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Če je bolečina huda, moramo k zdravniku. FOTO: Dragana991/Getty Images

Prehodnost dihalnih poti

Kaj so sinusi



Sinusi so majhni zračni prostori (votlinice) v lobanji. Ležijo za nosom, očmi in lici. Razširjajo se v nos, kar omogoča, da iz njih odteka sluz in lahko zrak normalno kroži, pri čemer imajo pomembno vlogo migetalke na površini sluznice, ki z usklajenimi gibi čistijo vsebino sinusov.

Dvignjeno vzglavje

Uporaba kapljic za nos je omejena na en teden in ne več kot trikrat na dan, medtem ko fiziološko raztopino lahko uporabljamo brez omejitev.

Pri vnetju sinusov, ki mu pravimo sinuzitis, gre za vnetje sluznice obnosnih votlin in nastane zaradi alergije ali pa virusne, bakterijske oziroma glivične okužbe. Zanj sta značilna vnetje in otekanje nosne sluznice ter ozke sluznične špranje med nosom in sinusi. Poleg otekline je moten transport sluzi in bakterij s pomočjo migetalk iz sinusov, pravi mag., direktorica Lekarne Ptuj. »Takrat sluz iz njih ne more odtekati, zaradi česar se poveča tlak v sinusih. To občutimo kot zaprtost in oteklost dihalnih poti. Če se nekaj ur ali celo dni sinus ne zrači in ne čisti, nastane toplo in s sluzjo napolnjeno okolje, ki je odlično gojišče za bakterije. Razvije se gnojni sinuzitis.«Sinuzitis je lahko akuten, torej kratkotrajen in traja do tri tedne, ali pa je dolgotrajen oziroma kroničen. Pogosto se lahko pojavi kot zaplet pri prehladu, tveganje pa povečajo tudi nekatera bolezenska stanja, kot so alergije, nosni polipi, nepravilno raščen nosni prekat, zobne infekcije in gastroezofagealni refluks.Ker se pogosto razvije kot zaplet nahoda, je treba ukrepati takoj. Zlasti to velja za osebe, ki pogosto zbolijo za sinuzitisom, in za otroke, pri katerih so prehodi med votlinami in nosom ozki, in do teh zapletov pride hitreje, pravi sogovornica.»Že na začetku prehlada je treba skrbeti za prehodnost dihalnih poti. To najlažje in najbolj učinkovito dosežemo z intenzivnim izpiranjem nosu s fiziološko raztopino. V zadnjem času so na voljo tudi hipertonične raztopine. Te so veliko bolj učinkovite pri vzpostavljanju prehoda med nosom in obnosnimi votlinami, ko se nos zamaši in bolnik občuti pritisk v glavi zaradi neprehodnih poti. Za ublažitev znakov zamašenega nosu svetujemo tudi kratkotrajno uporabo nosnih dekongestivov, kapljic za nos, ki zmanjšajo zaprtost nosu in izcedek iz nosu.«Uporaba kapljic za nos je omejena na en teden in ne več kot trikrat na dan, medtem ko fiziološko raztopino lahko uporabljamo brez omejitev, hipertonično raztopino pa praviloma zjutraj in zvečer, pojasni sogovornica in dodaja, da je v lekarni na voljo več zdravil, tudi rastlinskega izvora, ki so lahko učinkovita pri blaženju težav s sinusi, sama ali v kombinaciji z drugimi zdravili.Še preden posežemo po kakršnem koli zdravilu, bodisi z receptom ali brez njega, pa je potreben pogovor s farmacevtom, saj niso vsa primerna za vse, poudari sogovornica.»Če je temperatura zelo povišana, bolečina huda (in se poslabša pri gibanju, kašlju, sklanjanju), bo treba do zdravnika. Če gre za bakterijsko okužbo, bo predpisal antibiotik, ki ga je treba uporabljati na predpisan način in dovolj dolgo. Poleg antibiotika vam zdravnik lahko predpiše lokalna kortikosteroidna pršila, ki delujejo protivnetno. Še vedno pa zelo koristi uporaba fiziološke raztopine,« pojasni magistra farmacije in vsem, ki imajo tovrstne težave, svetuje še, da pijejo dovolj tekočine, imajo privzdignjeno vzglavje in skrbijo za zračen in vlažen prostor. Pomagajo lahko tudi inhalacije, ki jim lahko dodamo zeliščne kapljice, ampak le v primeru, če na določene dišave nismo alergični.Sogovornica še pove, da se sicer virusnim in bakterijskim okužbam uspešno zoperstavimo, če je imunski sistem v dobri kondiciji. To dosežemo z zdravo in raznoliko prehrano, gibanjem in počitkom. V primeru povečanih potreb in neustrezne prehrane si lahko pomagamo z vitamini oziroma pripravki za dvig odpornosti.