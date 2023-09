Pri tej težavi večina Slovencev ne poišče zdravniške pomoči

Najpogostejši obliki nehotenega uhajanja urina sta stresna in urgentna inkontinenca. Stresna se pojavi ob povečanju pritiska v trebušni votlini, recimo ob kihanju, kašljanju, dvigovanju bremen in hoji po stopnicah, vzrok pa je slabost mišic medeničnega dna, nepravilen položaj vratu sečnega mehurja in sečnice ali slabost mišice zapiralke. Urgentna nastane ob nenadni potrebi po uriniranju, ki je bolnik ne more zadržati. Vzrok je prekomerna aktivnost sečnega mehurja zaradi različnih vzrokov, denimo nevrogenih motenj, vnetja in draženja sečnega mehurja od zunaj, pri povečani prostati pri moških ali pa pri sladkorni bolezni.

Fizioterapevt bo priporočal ustrezne vaje in vas podučil o pravilni izvedbi. FOTO: Dima_sidelnikov/Getty Images

Urinska inkontinenca se lahko pojavi pri vseh starostih, pojasnjuje prof. dr. Andrej Kmetec, dr. med., spec. urologije iz Medicinskega centra Barsos, pogosteje pri ženskah: »Predvsem zaradi anatomskih razlik in vpliva nosečnosti ter poroda na medenično dno. Statistika kaže, da do 64. leta inkontinenca prizadene 30 odstotkov žensk in 5 odstotkov moških, po 70. letu pa kar 70 odstotkov žensk. Pogosto se pojavlja pri ženskah ob začetku klimakterija, tudi po operativnih posegih v mali medenici, ki prizadenejo živčevje in mišice medeničnega dna. Lahko se pojavi tudi v kombinaciji z drugimi boleznimi, zlasti sladkorno, pogostimi okužbami sečil in živčno-mišičnimi degenerativnimi boleznimi. Inkontinenca je lahko posledica poškodbe sečnih organov, hrbtenice ali možganov, tudi duševnih bolezni oziroma zdravljenja. Pri moških se uhajanje seča navadno pojavi po 50. letu in je pogosto povezano z operativnimi posegi na prostati ali mehurju pa tudi z boleznimi.«

Nujno k urologu ali ginekologu

Poleg naštetih razlogov in dednosti so lahko dodatni dejavniki tveganja patološko dogajanje v sečnem mehurju ali sečnici, denimo tumorji, zaprtje, prevelika telesna teža, kronični kašelj, težava je lahko tudi prehodnega značaja. Ob znakih inkontinence je priporočljivo poiskati pomoč zdravnika, svetuje sogovornik: »Začetni koraki vključujejo predvsem vaje za utrjevanje mišic medeničnega dna. Če je inkontinenca posledica pogostih vnetij, jih moramo zdraviti. Zelo pomembna je dobra urejenost sladkorne bolezni. Treba je vzdrževati ustrezno telesno težo in fizično kondicijo. Težavo lahko poslabšajo alkohol, kava in pravi čaj. Priporočljivo je, da dve do tri ure pred spanjem ne pijemo veliko tekočine.« Skrb vzbujajoč podatek Mednarodnega združenja za inkontinenco je, da 70 odstotkov žensk nikoli ne pristopi k zdravljenju, čeprav je oblik pomoči veliko: »Te lahko vključujejo zdravila, terapije, kirurške posege ali druge metode. Nujen je obisk urologa ali ginekologa. Možno je tudi lasersko zdravljenje, vendar je pri težjih oblikah uspeh težko zagotoviti. Če se težave ne umirijo, je nujen temeljit pregled, včasih celo kirurški poseg.«

Z uživanjem kave ne pretiravamo. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Inkontinenci se lahko izognemo ali jo občutno omilimo in nikakor ni neizogiben del staranja, sklene prof. dr. Kmetec: »Tveganje lahko zmanjšamo z zdravim življenjskim slogom, pravilnim dvigovanjem bremen, izogibanjem kajenju ter uživanjem zadostne količine vlaknin in tekočine. Priporočljive so vaje za aktivacijo medeničnih mišic, kot so keglove vaje. Nikakor niso ustrezne vaje, ki povečajo pritisk znotraj trebušne votline, ali zelo intenzivne aktivnosti, kot sta recimo tek in skakanje. Za krepitev mišic medeničnega dna je priporočljiva tudi elektrostimulacija, pri kateri sami uravnavamo jakost.«