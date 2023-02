Pri tej starosti smo najbolj nesrečni (in to je razlog)

Dejstvo je, da nihče ni stalno srečen in da se vsak v življenju srečuje tudi z žalostjo in nezadovoljstvom, ki sta povsem običajni izkušnji.

En od dejavnikov, ki močno vpliva na to, kako pogosto smo srečni in kako pogosto ne tako zelo zadovoljni, je starost.

Srednja leta so posebej težavna. Pregovorna kriza srednjih let torej ni mit in ni značilna le za moške, temveč prizadene tudi ženske, se pa je v zadnjem času izluščilo še eno življenjsko obdobje, kjer so občutki žalosti in nesreče pogostejši kot sicer, to je starost med 20. in 30. leti.