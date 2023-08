Pri razstrupljanju telesa ni bližnjic

Ko govorimo o procesu razstrupljanja telesa, pogosto pozabimo, da je to nekaj, kar nam je že narava dala. Naš organizem ima namreč nadvse učinkovit razstrupljevalni sistem, sestavljen iz črevesja, jeter, ledvic, kože, pljuč in limfnega sistema, ki sproti izloča strupene snovi, tako tiste, ki jih vnašamo od zunaj, kot tiste, ki nastajajo v telesu. Težava pa seveda nastane, ko je strupov preveč in sistem ne zmore več. Takrat mu moramo tako ali drugače pomagati, da opravi svoje delo.

Prehranska dopolnila niso čudežna rešitev. FOTO: Sasirin Pamai, Gettty Images

Da je nekaj narobe, nam bo povedalo telo samo, med znaki so utrujenost, upad energije, nespečnost, težave s kožo, alergije, motnje prebave, padec odpornosti, nihanja v razpoloženju in še kaj, če ne ukrepamo, pa sledijo hujši zdravstveni zapleti, na primer bolezni srca in ožilja in revmatične bolezni. A veljalo bi se zamisliti najpozneje po zgoraj naštetih opozorilnih znakih in ukrepati, preden se razvijejo bolezni. Na trgu je množica izdelkov, ki obljubljajo hitre rezultate zgolj z njihovo uporabo, predvsem vrsta prehranskih izdelkov, namenjenih čiščenju posameznih organov ali celotnega organizma.

V prehrano vključimo čim več zelenjave. FOTO: Valeriy_g, Getty Images

Vsi ti izdelki, ki po večini temeljijo na dognanjih ljudskega zdravilstva in so izdelani na osnovi naravnih učinkovin, so lahko koristni. Kaj pomaga, če uživamo zdravila in različne pripravke, da bi izničili učinek strupa, če tega še naprej vnašamo v telo? V prvi vrsti moramo poskrbeti, da bo imelo telo take razmere, da bo njegov samoočiščevalni sistem lahko deloval. Temelj vsega je čim bolj zdrava, uravnotežena prehrana, ki naj vsebuje visok delež kuhane in surove zelenjave in sadja ter polnovrednih žit, ki telesu zagotavljajo dovolj vlaknin. Ta blagodejno vplivajo na prebavo, ki je temelj za zdravo črevesje. Izjemno pomemben je vnos dovolj velike količine tekočine, najbolje navadne vode, ter zadostno gibanje.

Telo nam s slabim počutjem jasno pokaže, kdaj je strupov preveč in jih ne more več sproti odvajati.

Ne pozabimo, da se telo čisti tudi s potenjem, ki ga dosežemo bodisi s telesnim naporom bodisi z izpostavljenostjo visokim temperaturam, na primer v savni. Ob tem ne smemo zanemariti počitka in si zagotoviti dovolj spanca, kolikor je le mogoče, se izogibajmo stresu, pa tudi nezdravim navadam, kot sta kajenje in uživanje alkohola.