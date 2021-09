Pri okrevanju po covidu-19 so nepogrešljivi

Svetovni dan fizioterapije je letos neposredno povezan s pandemijo. Geslo Rehabilitacija in dolgotrajni covid se osredotoča na neprecenljivo pomoč fizioterapevtov vsem tistim, ki so preboleli hudo bolezen in jim je fizioterapija občutno pomagala pri dolgotrajnem okrevanju. Samo 50 respiratornih fizioterapevtov »Covid-19 je respiratorno obolenje, zato imajo zelo veliko vlogo pri obravnavi teh pacientov respiratorni fizioterapevti, še posebno pri tistih, ki zbolijo za težjo obliko,« pove doc. dr. Tine Kovačič, predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS). »Respiratorni ...