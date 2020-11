Pri mnogih ni odkrita

Preveč prostih sladkorjev



Rezultati nacionalne raziskave so pokazali, da mladostniki, stari med 10 in 17 let, s prostimi sladkorji v povprečju pokrijejo 10,1 odstotka energijskega vnosa na dan, kar mejno presega priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, medtem ko odrasli (med 18 in 64 let) ter starostniki (med 65 in 74 let) v povprečju zaužijejo manj prostih sladkorjev, približno 6 odstotkov energijskega vnosa na dan.

Tesno sodelovanje z bolnikom

Otroci in mladostniki uživajo preveč slaščic. FOTO: Tatyana_tomsickova/Getty Images

Med pandemijo ne smemo opustiti nadzora nad njo. FOTO: Simpson33/Getty Images

Sladkorna bolezen pri številnih še ni prepoznana.

Tudi zaznamovanje svetovnega dneva diabetesa letos poteka v senci pandemije, zato pa bodo stavbe kot opomnik, da sladkorna bolezen doleti že vsakega desetega človeka, ta konec tedna zasijale v modri barvi, pojasnjujejo pri Zvezi društev diabetikov Slovenije.Letos so v ospredju svetovnega dne medicinske sestre, kampanje se bodo namreč osredotočile na ozaveščanje o ključni vlogi teh neprecenljivih zdravstvenih delavk pri podpori ljudem, ki živijo s sladkorno boleznijo. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je med zdravstvenimi delavci kar 59 odstotkov medicinskih sester, svetovno negovalno silo predstavlja 27,9 milijona oseb, od tega je 19,3 milijona poklicnih medicinskih sester, leta 2018 pa jih je bilo globalno gledano 5,9 milijona premalo, od tega kar 89 odstotkov v državah z nizkim in srednjim dohodkom. A prav medicinske sestre so tiste, ki ljudem pri spoznavanju in obvladovanju sladkorne bolezni ponujajo dragoceno znanje in nasvete, zato pri Mednarodni federaciji diabetikov spodbujajo tudi k dodatnemu izobraževanju, da bodo lahko še učinkoviteje opravljale svoje poslanstvo.Diabetes je kronična bolezen, pri kateri je okvarjena presnova krvnega sladkorja. Razvije se zaradi popolnega ali delnega pomanjkanja inzulina, lahko pa tudi zaradi zmanjšane občutljivosti telesnih celic na delovanje inzulina. Poznamo sladkorno bolezen tipa 1 in tipa 2, sladkorno bolezen v nosečnosti ter druge. Diabetes tipa 1 se pogosto pojavi pri otrocih ali mlajših odraslih. Sladkorna bolezen tipa 2 se razvija postopoma, lahko tudi več let. Navadno se pojavi v poznejšem življenjskem obdobju, najpogosteje pri ljudeh s čezmerno telesno težo in nezdravim življenjskim slogom.Skrb vzbujajoči podatki kažejo, da je bolnikov z diabetesom na svetu vse več, vloga medicinskih sester bo tako čedalje pomembnejša: pogosto so prve in ponekod ter včasih celo edine iz zdravstvenih vrst, s katerimi sodeluje oboleli, zato je njihovo delo še pomembnejše, poudarjajo pri Zvezi društev diabetikov Slovenije in pojasnjujejo, da so medicinske sestre ključne predvsem pri zgodnji diagnozi sladkorne bolezni, kar zagotovi takojšnje zdravljenje, pri zagotavljanju usposabljanja za (samo)vodenje in psihološko podporo ljudem s sladkorno boleznijo, da se preprečijo zapleti, pri odpravljanju dejavnikov tveganja za razvoj sladkorne bolezni tipa 2, da se prepreči njen nastanek. »Sladkorno bolezen tipa 2 se da z zdravim življenjskim slogom, s skrbjo za primerno telesno težo in rednim gibanjem preprečiti oziroma odložiti na poznejše obdobje. Pri tem sta seveda izjemnega pomena pravočasno prepoznavanje bolezni in pravočasno zdravljenje, takoj ko se bolezen pojavi,« je izpostavil dr., mag. farm., spec., nacionalni koordinator farmacevtske skrbi v Lekarniški zbornici Slovenije. »Zelo je pomembna usklajena oskrba bolnika v sodelovanju vseh zdravstvenih in drugih strokovnjakov. Lekarne in farmacevtski strokovni delavci smo v tej verigi izjemno pomemben člen. Zagotavljamo redno preskrbo z zdravili in medicinskimi pripomočki in svetovanje, za sladkorne bolnike pa že vrsto let izvajamo usmerjeno usposabljanje magistrov farmacije, moderatorjev farmacevtske skrbi za poglobljeno svetovanje in spremljanje sladkornih bolnikov v lekarni,« je ob današnjem svetovnem dnevu še poudaril dr. Martinc.Da je izboljševanje prehranskih navad pomembno, poudarja tudi doc. dr.z Nacionalnega inštituta za javno zdravje: »Visok prehranski vnos prostega sladkorja na dolgi rok prek povečevanja telesne teže povečuje tudi tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2. Prav zdaj v Sloveniji izvajamo nacionalno raziskavo Odkrijmo sladkorno, s katero želimo natančneje ugotoviti razširjenost še neprepoznane sladkorne bolezni v posameznih skupinah prebivalstva. Po trenutnih podatkih imamo približno 136.900 oseb s sladkorno boleznijo, velika večina ima sladkorno bolezen tipa 2, preliminarni rezultati nove raziskave pa kažejo, da jih je precej več, saj pri mnogih sladkorna bolezen še ni odkrita.«