Pri krčnih žilah si lahko pomagamo sami

Težave z venami lahko povzroča ali poslabša več dejavnikov tveganja. Če sta imeli krčne žile vaša mama in babica, jih boste najverjetneje imeli tudi vi, torej je vzrok dednost. Pogosteje se pojavljajo tudi pri ženskah in starejših osebah.

Kdor ima krčne žile, naj se izogiba vročini. FOTO: Cokacoka/Getty Images

Težave z venami lahko slabšajo tudi hormonske terapije, na primer pri nosečnosti, ali oralna kontracepcija. Širitev ven povzročajo tudi vročina in dolgotrajno sedenje ali vztrajanje v stoječem položaju. Precej pogost vzrok za venske bolezni je nezdrav način življenja: kajenje, uživanje alkohola, debelost in premalo gibanja močno vplivajo na pojav kroničnega venskega popuščanja.

Pogosti prvi znaki, ki nakazujejo na kronično vensko bolezen, so občutek težkih nog, bolečina v nogah med hojo ali v mirovanju, zatekanje gležnjev, nočni krči v nogah, občutek mrzlih ali pekočih nog in neprijetna izkušnja z nemirnimi nogami, ki se pojavi predvsem v večernih urah.

Pogostejše pri ženskah

Pri ljudeh, ki imajo krčne žile, se na samo bolezen ne da vplivati, lahko pa z nekaterimi ukrepi učinkovito lajšamo težave, ki jih spremljajo. Pomembni so vsakodnevna hitra hoja ali kolesarjenje, izogibanje solarijem in savni, dolgotrajnemu stanju na mestu, zmanjšati oziroma nadzorovati je treba telesno težo in se zdravo prehranjevati, najbolje v skladu z mediteranskim načinom.

Sicer ni dokazov, da bi preventivne kompresijske nogavice zmanjšale pojavnost krčnih žil, vendar pa dokazano zmanjšujejo težave, kot so težke noge, otekanje, bolečina in krči. Pomagajo tudi zdravila, ki vsebujejo mikronizirane flavonoide oz. rumena barvila, saj zmanjšujejo težo simptomov, kot so občutek težkih nog, bolečina, napetost v nogah, nemirne noge in krči.

Krčne žile, ki so pogostejše pri ženskah, niso neprijetne le zaradi videza, ampak se, kot rečeno, težave kažejo kot občutek napetosti in teže v predelu goleni, noge so nemirne in otečejo, pojavljajo se bolečina in krči, onemogočena je hitra in poskočna hoja.

Kronična venska bolezen in njeno napredovanje se pogosto kažeta navzven, skozi razširjene, pajkaste vene, krčne žile in značilne otekline na nogah.

Najprej se pojavijo drobne, kot pajkova mreža razpredene, razširjene kožne vene, ki so včasih rdečkasto, včasih pa modrikasto obarvane. Imenujemo jih pajkaste ali metličaste vene. Ocenjujejo, da jih ima okoli 90 odstotkov žensk. Nekoliko večje in redkejše so tako imenovane mrežaste vene. Tudi te so tik pod površino kože in so videti kot modra razpredena ribiška mreža.

Resna težava

Prave krčne žile oziroma zvijugane vene, ki se bočijo nad kožo, se pojavljajo pri približno eni tretjini žensk in pri četrtini moških. So tudi edina resna težava, pravijo žilni kirurgi. V njih lahko nastanejo krvni strdki, kar povzroči tudi vnetje. Takrat gre za trombozo in vnetje - tromboflebitis. Če je takšna na otip čvrsta in boleča s trombom izpolnjena vena dolga do pet centimetrov, je majhna verjetnost, da bo prišlo do zapleta, opišejo strokovnjaki.

Najpogostejši dejavnik tveganja za kronično vensko popuščanje je debelost.

Si pa pri tovrstni težavi lahko pomagamo sami. »Celo golen, od prstov do kolena ali stegna, če je strdek višje, je treba poviti z elastičnim povojem. Boleči del vene lahko zaščitite z razprto vato, tako da povoj ne pritiska na veno. Nato pa je treba veliko hoditi. Po potrebi lahko vzamete tudi kakšno sredstvo proti bolečini. Treba je piti veliko brezalkoholnih pijač, saj alkohol zaradi povečanega izločanja seča povzroča zgostitev krvi,« prvo pomoč pri krčnih žilah opiše prim. mag. Andrej Šikovec, dr. med., specialist kirurg in ustanovitelj centra za žilno kirurgijo Avelana z Otočca. Če je strdek v povrhnji veni daljši od 5 centimetrov ali je blizu dimelj, sta potrebna pregled pri zdravniku in običajno zdravljenje s sredstvi proti strjevanju krvi.