Pri bolečinah v križu najbolj pomaga masaža

Zdravila ne pomagajo

Masaža je najbolj priporočljiva rešitev bolečin. FOTO: Pecaphoto77/Getty Images

Nežna masaža

Znanstveno je dokazano, da terapija z zdravili ni najbolj učinkovita. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Bolečine v križu so eden največjih globalnih javnozdravstvenih problemov. Z njimi se sreča vsakdo od nas vsaj enkrat v življenju in so najpogostejši razlog za obisk zdravnika, težje oblike pa so v zadnjih 30 letih v zahodnem svetu vodilni razlog za invalidsko upokojitev. Ne samo da obremenjujejo vedno več ljudi, zaradi njih imajo najvišje izdatke zaradi bolniške odsotnosti in zdravljenja obolelih.Običajno nam zdravnik ob obisku predpiše protibolečinska, protivnetna in protivročinska zdravila, pri hujših bolečinah pa tudi mišične relaksante – antispazmodike. Vendar pa znanstveniki zadnja leta vse glasneje opozarjajo, da nas zdravila ne bodo odrešila bolečin, saj terapija z njimi ni najbolj ustrezen in varen način njihovega premagovanja. Zdravila jih namreč le prikrijejo, imajo pa vse preveč nezaželenih stranskih učinkov, med katere spadajo tudi zaspanost, zmedenost, otekanje in omedlevica.Nedavno je skupina znanstvenikov iz Avstralije pod vodstvom profesorja na medicinski fakulteti v Sydneyjuraziskovala učinkovitost in varnost mišičnih relaksantov, torej zdravil, ki preprečujejo krčenje mišic in zmanjšujejo njihov tonus. Metaštudija, objavljena julija letos v reviji British Medical Journal, se je osredotočila na analizo 31 študij, v katerih je sodelovalo več kot 6500 udeležencev. Ugotovljeno je bilo, da se je kratkoročno, v prvih dveh tednih uporabe, pri bolnikih sicer nekoliko zmanjšala akutna bolečina v primerjavi s tistimi, ki zdravil niso jemali, od tretjega tedna dalje pa zmanjšanja bolečine ni bilo. Kot so ugotovili v raziskavi, so imeli mišični relaksanti le majhen učinek ali pa sploh nobenega, o neuporabnosti te terapije pa priča tudi podatek, da so bolniki, ki so posegli po mišičnih relaksantih, pogosteje kot drugi zaradi neželenih stranskih učinkov nehali jemati zdravila.Kaj torej storiti, ko nas zgrabi v križu? Med najbolj učinkovitimi terapijami, na katere opozarjajo tudi medicinski strokovnjaki sami, je masaža. Vendar pa ta v akutni fazi bolečin ne sme biti premočna, ampak bolj nežna, saj je njena prva naloga, da sprosti zategnjene in utesnjene mišice in poveča prekrvitev. Mnogi, ki se spopadajo z bolečinami v križu, navajajo kot edino rešitev prav masažo in občutno izboljšanje že po prvem obisku, pri zelo hudih bolečinah pa jih je potrebnih nekaj več.