Pri 115 letih je povsem zdrava

Četica strokovnjakov, med katerimi prevladujejo genetiki, že dlje obiskuje Američanko, ki živi v Španiji, Mario Branyas. Želijo si namreč odkriti skrivnost njenega dolgega življenja ter bolje razumeti srčno-žilne in nevrodegenerativne bolezni, povezane s staranjem. Branyasova namreč nima omenjenih težav, čeprav šteje neverjetnih 115 let. Nekoliko slabše sliši in se težje premika, to pa je tudi vse in strokovnjakom se ne sanja, kako je to mogoče.

»Njene misli so povsem jasne, ima neverjeten spomin, brez težav denimo pripoveduje o rečeh, ki so se ji pripetile, ko je imela štiri leta. Njeno srce je močno, prav tako žile, na katerih nima oblog, kar so vse tegobe, značilne za starejše,« je dejal Manel Esteller, profesor genetike na univerzi v Barceloni, ki s kolegi poskuša razumeti, v čem je superbabica, kot ji pravijo bližnji, tako zelo drugačna od ljudi približno njene starosti.

Odvzeli so ji že vzorce sline, urina in krvi, da bi proučili njen genski zapis, še posebno 200 genov, ki so neposredno povezani s staranjem, saj jih zanima, ali so imeli geni kaj vloge pri tem, da je tako zdrava doživela tako visoko starost, ali je to bolj odvisno od življenjskega sloga. Maria Branyas, ki je preživela špansko državljansko vojno, grozljiv potres v ZDA in leta 2020 prebolela covid-19, meni, da oboje. In še precej sreče. »Vedno sem jedla bolj malo, a vse po vrsti. Nikoli nisem bila na dieti ali upoštevala kakšnega posebnega režima prehrane. Redko sem zbolela in nikoli nisem bila v operacijski sobi,« pravi rekorderka in našteje skrivnosti dolgega življenja: »Red, mir, dobri družinski odnosi, dobri prijatelji, stik z naravo, veliko pozitive in stran od toksičnih ljudi.«