Prhamo se vsak dan

Dosledna higiena je ključna v našem vsakdanjem življenju, in čeprav običajno med prednostmi rednega umivanja in nege telesa najraje poudarjamo urejen videz in dostojanstvo, je pomembna predvsem zaradi preprečevanja širjenja bolezni. Zadnja leta nas je stroka znova podučila o pravilnem umivanju rok in higieni kašlja, a ne smemo pozabiti, da z ustrezno preventivo ne preprečujemo le covida-19, temveč tudi kopico drugih obolenj.

Tampone in vložke je treba pogosto menjati. FOTO: Nensuria, Getty Images

Razkuževanje rok ne sme nadomestiti umivanja.

Kakovostna negovalna sredstva

Prek umazanih rok se širijo tudi številne bolezni prebavnega trakta, še vedno pa so na pohodu različna virusna prehladna obolenja in gripa, zato tudi ob prihodu pomladi ostanimo dosledni pri umivanju in razkuževanju, s katerim lahko preprečimo bakterijske okužbe. Z ustrezno higieno lahko pred vnetji obvarujemo oči, posebno previdnost pa terjajo glivična obolenja, pri katerih je ključno tudi, da oboleli posameznik osebnih pripomočkov ne deli z drugimi člani gospodinjstva. Stroka priporoča prhanje vsak dan, pri tem pa posebno pozornost, torej uporabo kakovostnega mila brez agresivnih dišav in drugih dodatkov ter z ustreznim pH, namenjamo predvsem predelu pod pazduhami in intimnim predelom ter stopalom, predvsem medprstnim prostorom. Po prhanju uporabimo dezodorant in oblečemo čista ter suha oblačila, ob izdatnejšem potenju pa naj bosta prhanje in preoblačenje pogostejša. Ženske naj med menstruacijo negi genitalij posvetijo posebno pozornost, pri čemer je uporaba nežnih sredstev še pomembnejša. Izpiranje nožnice je odsvetovano, nujna pa je redna menjava tamponov in vložkov. Tej naj sledi še temeljitejša nega rok!

Umivamo si jih pogosto in temeljito. FOTO: Suzi Media Production, Getty Images

Ob glivicah je skrb za osebno higieno izjemno pomembna.

Ne šarimo po obrazu

Z neumitimi ali nerazkuženimi rokami se ne dotikamo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer podajajo tudi ustrezne napotke. Pred umivanjem roke pod tekočo vodo najprej zmočimo in šele nato namilimo. S površine rok tako odplaknemo precej mikroorganizmov, zato je miljenje, ki sledi, učinkovitejše. Pomembno je, da so umiti vsi predeli rok (dlani, prsti, prostori med prsti, hrbtišče rok, konice prstov, palca, pod nohti, zapestja). Pipo zapremo s komolcem ali papirnato brisačo in ne z golo umito roko, zlasti če nismo doma. Redno odstranjujemo tudi umazanijo za nohti in te redno strižemo. Umivanje rok je najpomembnejši higienski ukrep, ki ga ne smemo nadomeščati samo z razkuževanjem! Roke umivamo pogosto, predvsem pa po uporabi stranišča, menjavi plenic, pred pripravo in uživanjem hrane ter po tem, po izpihovanju nosu in kašljanju, pred stikom z obolelim in po tem, pred oskrbovanjem ran in po tem, po stiku z odpadki in umazanimi površinami, po stiku z živalmi, pred vstavljanjem kontaktnih leč ...

Za preprečevanje širjenja obolenj in slabega zadaha pa ne pozabimo niti na ustrezno nego ustne votline. Zobe umivamo in nitkamo najmanj dvakrat na dan ter tako sproti odstranjujemo škodljivce, ki bi lahko povzročili propadanje zob in bolezni dlesni.