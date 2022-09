Tako lahko preženete utrujenost

Zgodi se, da smo kakšen dan utrujeni, brez energije, toda če se to dogaja prepogosto, je čas, da nekaj ukrenete in poskrbite, da se to konča. Če se že dlje spopadate s pomanjkanjem energije, obiščite zdravnika, da bi izključil morebitne zdravstvene težave, vsekakor pa lahko v vsakdan vnesete majhne spremembev.

Pišite dnevnik hvaležnosti. FOTO: Nortonrsx/Getty Images

Večkrat smo že pisali o tem, kako pomemben je kakovosten spanec. Pomemben je prav tako kot pravilna prehrana in dovolj gibanja. Če spite premalo, je jasno, da boste naslednji dan utrujeni, razdražljivi, sitni, poleg tega je pomanjkanje spanja povezano s slabšim imunskim sistemom (česar si v teh časih nikakor ne želimo), tudi depresijo in diabetesom, boleznimi srca, kopičenjem kilogramov in težavami s spominom.

Kako začnete dan? Z zajtrkom? Če pojeste rogljiček ali nič, verjetno ne boste imeli energije za delo, razmišljanje. Raje si pripravite jajca ali si na kos temnega kruha namažite arašidovo maslo. Vsekakor velja omejiti vnos kave in pravega čaja, tudi energijskih pijač: čeprav nam trenutno pomagajo, nas dvignejo, navdajo z energijo, ta kmalu pade in počutimo se še slabše kot prej. Poleg tega nam vse to in še alkohol lahko motijo spanec, zato teh pijač nikakor ne pijmo zvečer, preden gremo v posteljo. Raje pijmo vodo, in to ves dan po malem: dehidracija namreč lahko vodi tudi v utrujenost in slabo razpoloženje.

Mnogi ne zaužijejo dovolj vode čez dan, in če ste med temi tudi vi, ponujamo nekaj nasvetov. Dan začnite s kozarcem (mlačne) vode, in to še pred kavo. Popijte je en kozarec pred vsakim obrokom. Stekleničko z vodo imejte vseskozi na očeh, postavite si jo kar na delovno mizo, da boste res ves čas pili. In če ste telesno aktivni, morate piti pred in med vadbo ter seveda po njej.

Poskrbite, da se boste smejali vsak dan, vsaj nekaj minut.

Kako pa kaj družabno življenje? Smeh in zabava prebudita energijo, zato poskrbite, da se boste smejali vsak dan, vsaj nekaj minut. Poglejte kakšno komedijo ali poslušajte radijsko oddajo, berite stripe ali knjige. Privoščite si večerjo s prijatelji, skupaj se lahko lotite novega hobija ali vadbe. Vse to vam bo dvignilo energijo, prav tako seks – ta bo obenem lahko odpihnil kak kilogram, o tem več v drugem članku na tej strani.

Pomembno je še, da imate pod nadzorom stres, negativna čustva, zato poskrbite za sproščanje, lahko z gibanjem, jogo, meditacijo, torej nekaj minut na dan posvetite dihanju in umirite misli, pišite dnevnik hvaležnosti: preden greste v posteljo zapišite vse dobro, kar se vam je zgodilo v tem dnevu.