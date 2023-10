Previdno z domačimi pripravki

Izdelki za beljenje zob, ki se prodajajo v prosti prodaji, delujejo na enega od dveh načinov: ali očistijo madeže mehansko ali jih belijo z istimi kemikalijami, ki se uporabljajo pri beljenju v zobozdravstvenih ordinacijah.

Mehanska abrazija

Izdelki, ki vsebujejo kakršne koli granule – bodisi da gre za belilne zobne kreme, običajne zobne kreme ali le sodo bikarbono –, bodo delovali kot abraziv in fizično odstranjevali madeže, ki se pojavijo na površini zob. Veliko običajnih zobnih krem ima ravno zato malo bolj grobo teksturo in tako s samim ščetkanjem fizično odstranimo madeže in ostanke.

Naravna barva zob ni bela. FOTO: Getty Images

S pomočjo kemije

Večina izdelkov za beljenje zob deluje tako, da vaše zobe izpostavi kemikalijam za beljenje, kot sta recimo vodikov peroksid in karbamid peroksid. Ena od glavnih razlik med temi izdelki in pripravki, ki se uporabljajo v zobozdravstvenih ordinacijah, je, da so koncentracije kemikalij v izdelkih v prosti prodaji veliko nižje. Velja, da izdelki beljenje zob, v katerih je koncentracija vodikovega peroksida nižja ali enaka 0,1 %, ne povzročajo sprememb v strukturi zobnih tkiv in se lahko uporabljajo kot kozmetični proizvodi, brez omejitev. Izdelki z večjo koncentracijo so namenjeni za uporabo v zobnih ordinacijah.

Kateri izdelki delujejo?

Tako mehanska abrazija kot uporaba izdelkov z dodanimi belili sta po besedah zobozdravnikov učinkovita. Ko se zobna krema oglašuje kot »za beljenje zob«, to običajno pomeni, da ima bolj abrazivno sestavo, vendar tudi običajne zobne kreme, pri katerih se na embalaži ne omenja »beljenje«, delujejo.

Rumenkasti zobje so menda trdnejši in odpornejši proti bakterijam, ki uničujejo sklenino.

Kemični belilni izdelki lahko podobno zmanjšajo zunanje madeže – bodisi od kave, čaja, rdečega vina ali cigaret. Prav tako so učinkoviti pri zmanjševanju madežev, ki se pojavijo v notranjem sloju zob, imenovanem dentin, ki se lahko razvijejo po udarcu ali travmatičnih poškodbah zob ali pri otrocih po jemanju določenih antibiotikov. Pigmentirane hrane in pijače lahko prodrejo tudi v sklenino in obarvajo notranjost zob. Nekateri ljudje z naravno zelo porozno sklenino so še posebej nagnjeni k takšnim madežem.

Edina pomanjkljivost kemičnih belilnih izdelkov za domačo uporabo je, da ker so koncentracije kemikalij veliko nižje, bodo potrebovali več časa za delovanje kot metode v zobozdravstvenih ordinacijah, pravijo strokovnjaki. Ker imamo ljudje različno sklenino, se kemikalije za beljenje zob različno absorbirajo, zato učinkovitost lahko variira. In nekateri imajo naravno temnejše zobe kot drugi zaradi svoje genetike.

Najboljše rezultate bo dalo strokovno beljenje pri zobozdravniku. FOTO: Shutterstock

Kompleti za beljenje

Kompleti za beljenje z LED-lučmi so še en priljubljen izdelek. Vključujejo nanašanje belilnega gela na zobe in uporabo opornice v ustih ali ugriz v opornico, polno gela, ter svetle luči, da osvetlijo gel. V teoriji delujejo, ker LED-svetloba lahko aktivira belilne kemikalije, da delujejo hitreje. Vendar raziskave ne kažejo, da lahko belilno sredstvo aktivirate z uporabo svetlobe ali toplote. Ker ti izdelki vključujejo nanašanje belilnih kemikalij na zobe, lahko še vedno opazite učinke beljenja, vendar postopek z LED-svetlobo verjetno ne pripomore veliko.

Domači recepti

Na svetovnem spletu lahko najdemo veliko receptov za domače beljenje s sodo bikarbono in limone, kar pa po mnenju stomatologov ni priporočljivo početje. Kislina (limone) namreč oslabi zobno sklenino, ki jo s ščetkanjem nato poškodujete in obrabite.

Zobozdravniki svetujejo previdnost pri uporabi domačih pripravkov za beljenje zob; nekatere kombinacije sredstev celo odsvetujejo. FOTO: Shutterstock

Zadnji »hit« na ameriških tleh je beljenje zob z ogljem. Ko črno oglje nanesete na zobe, se oglje poveže z delci in madeži na zobeh. Po določenem času naj bi madeži izginili. Glede na to, da tudi oglje ni zastonj, vam za čiščenje zobnega kamna in madežev na zobeh raje svetujemo obisk zobozdravnika. Aktivnega oglja ne priporoča niti Ameriško zobozdravstveno združenje, saj lahko deluje preveč abrazivno in poškoduje sklenino in dlesni.

Kako varno je beljenje zob

Abrazivni izdelki za beljenje zob so na splošno varni, vendar čiščenje zob s trdnimi delci ali ščetkanje z abrazivnimi materiali dlje ali pogosteje, kot je priporočljivo, lahko obrabi sklenino. Tako je lahko učinek ravno nasproten, saj je sklenina tisto, kar naredi vaše zobe bele. Dentin, ki sestavlja notranji del zoba, je rumenorjav. Če preveč obrabite belo sklenino, začne skozi sijati barva dentina.

Tudi kemični belilni tretmaji za domačo uporabo so varni in učinkoviti, če jih uporabljamo v skladu s priloženimi navodili. Najbolje je izbrati izdelke z manjšo koncentracijo kemikalij in krajšim časom izpostavljenosti. Z uporabo kemičnih tretmajev na napačen način, tako da jih pustite dlje časa ali jih nanesete previsoko, da dosežejo dlesni, si lahko poškodujete zobe in dlesni.