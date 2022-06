Previdno s tabletami: bolečina lahko postane kronična

Ob močnejših bolečinah marsikdo hitro seže po protibolečinskih tabletah. A te, kot kažejo rezultati najnovejše mednarodne študije, ki sicer, kot poudarjajo strokovnjaki, do dokončnega sklepa zahteva še nekaj dodatnih raziskav, lahko na dolgi rok prej škodijo, kot koristijo. Povečajo namreč možnost nastanka kroničnih bolečin.

Najpogostejša kronična bolečina je v spodnjem delu hrbta. FOTO: Chesiirecat/Getty Images

Vnetje oziroma naravni odgovor telesa na poškodbo ali infekcijo, ki včasih povzroča neznosne bolečine, je lahko zaščitni odgovor telesa, če ga preprečimo, blažimo, pa je lahko škodljivo, in sicer se lahko akutna bolečina preoblikuje v kronično. Lajšanje bolečine s tabletami, menijo strokovnjaki, naj bi torej vse le še poslabšalo.

Najpogostejša kronična bolečina oziroma bolečina, ki traja dlje, kot bi jo pričakovali po poškodbi, je v spodnjem delu hrbta, križu. Zdravniki večini pacientov v tem primeru predpišejo protivnetna zdravila, kot na primer ibuprofen ali kortikosteroide. Ta pa so lahko le delno učinkovita; poleg tega je le malo znano, zakaj pri nekaterih bolnikih akutna bolečina izzveni, pri drugih pa ne oziroma postane kronična. Da bi našli odgovor, so raziskovalci v študiji tri mesece spremljali 98 pacientov z akutno bolečino v spodnjem delu hrbta. Raziskovali so mehanizme bolečine (pri ljudeh in miših) in ugotovili, da igrajo nevtrofilci, vrsta belih krvnih celic, ki pomagajo telesu v boju proti okužbam, ključno vlogo pri odpravljanju bolečine. Raziskave na miših so pokazale, da je blokiranje teh celic trajanje bolečine podaljšalo za do desetkrat.

Ni še povsem jasno, zakaj pri nekaterih bolnikih akutna bolečina izzveni, pri drugih pa postane kronična.

Prav tak je bil rezultat zdravljenja s protivnetnimi zdravili in steroidi, čeprav so v začetku učinkovito blažili bolečino. Izsledke naj bi podkrepili tudi z analizo podatkov 500.000 posameznikov iz britanske raziskave, ki je pokazala, da je pri tistih, ki jemljejo protivnetna zdravila, večja verjetnost, da bodo imeli bolečine še od dve do deset let pozneje. Tega učinka niso zaznali pri pacientih, ki so jemali paracetamol ali antidepresive. Kot rečeno, raziskovalci opozarjajo, da gre za zanimiva odkritja, ki pa potrebujejo dodatne, večje študije.