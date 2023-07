Preverite naše nasvete, kako odpraviti podočnjake (FOTO)

Zaradi podočnjakov smo videti utrujeni, bolni in brez energije, naš videz postarajo za več let, zato je razumljivo, da se jih hočemo znebiti. Koža pod očmi je zelo tanka in v primerjavi s preostalimi deli obraza skoraj brez zaščitnega podkožnega tkiva, zato se na njej zelo hitro poznajo vsi naši grehi, denimo premalo spanja, preveč stresa, kajenje, uživanje alkohola.

Boriti se moramo na več frontah

Kdor ima trdovratne kolobarje pod očmi, je najbrž poskusil že marsikaj, a treba je vedeti, da se moramo boriti na več frontah naenkrat in ne smemo obupati. Zakaj torej imamo podočnjake? V veliko primerih je kriva anemija, slabokrvnost, kot ji rečemo, torej prenizke vrednosti hemoglobina v krvi. Predvsem ženske v rodni dobi bi morale poznati svoje vrednosti železa in primerno ukrepati, zaradi izgube krvi med menstruacijo imajo namreč večje potrebe po njem. Med pogostimi vzroki je tudi dehidracija. Tako osnovna potreba, da nanjo marsikdo kar pozabi, a telesu je treba zagotoviti dovolj tekočine, najbolje vode.

Pomaga masaža: vzamemo kokosovo ali mandljevo olje, ga razmažemo med prsti in z njimi nežno, s krožnimi gibi, masiramo predel pod očmi.

Sledijo dednost, premalo spanja, stres. Prvega dejavnika res ne morete kar izbrisati, lahko pa se spravite na druga dva: spalna higiena, večerna topla kopel, masaža nog z magnezijevim pripravkom, (vodena) meditacija, dnevnik hvaležnosti, prepoved vnosa zaslonov v spalnico, omejevanje ponočevanja na redke priložnosti bodo slej ko prej pokazali rezultate na našem počutju in seveda obrazu, le vztrajati je treba in biti dosleden.

Uživajmo hrano, bogato z železom. FOTO: Charlieaja/Getty Images

Temelj je zdrava prehrana

Temelj zdravja in s tem videza je seveda zdrava prehrana, s katero bomo telesu zagotovili potrebne vitamine in minerale, predvsem železo, kot rečeno. Vitamin A deluje proti staranju in pomaga krepiti elastičnost kože, najdemo ga v oranžni zelenjavi, špinači, jajcih. Vitamin C, antioksidant, je zaveznik kolagena v koži, največ ga je v črnem ribezu, rdeči papriki, jagodah, brstičnem ohrovtu, cvetači, antioksidant vitamin E, ki ga najdemo v oreščkih in semenih, pa se bori proti rdečici, zabuhlosti pod očmi ter ščiti celice pred oksidativnim stresom.

Kako si lahko še pomagamo? Vsi poznamo metodo s hladno žlico ali rezino kumare, kajne? Ko je stanje res hudo, na oko za pol minute položimo žlico, ki smo jo imeli v hladilniku, ali po prhi čez oči položimo rezini sveže kumare. Pomaga masaža: vzamemo kokosovo ali mandljevo olje, ga razmažemo med prsti in z njimi nežno, s krožnimi gibi, masiramo predel pod očmi.

Uporabimo lahko tudi čajne vrečke. FOTO: Guliver/getty Images

Zdaj ko je sezona paradižnika, si naredimo iz njega tonik: zmešamo nekaj kapljic limoninega soka in svež paradižnikov sok, ga nanesemo na predel okoli oči in pustimo delovati 15 minut. Speremo z vodo. In če nas podočnjaki spominjajo na čajne vrečke, jih uporabimo! Vzemimo uporabljeni vrečki pravega čaja ali kamilic, ju malce ožamemo, damo v hladilnik in nato položimo čez oči. Naj učinkujeta okoli 20 minut.